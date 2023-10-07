Попова о Кагановской и Ангелополе: «Они очень вспыльчивые. Крылова делала все возможное, чтобы ребята катались и показывали классные результаты»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Бетина Попова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Бетина Попова высказалась о распаде пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Не бывает такого конфликта, в котором виноват один человек. В любой, даже бытовой ссоре виноваты двое. Здесь – трое или даже больше, так как есть еще родители. 

Что касается контракта, федерация обеспечивает членов сборной коньками, в эти коньки входят шнурки – то есть то, за что пытались ругать Валеру, будто он просил, чтобы ему покупали шнурки, я эту ситуацию вижу немного по-другому. Там прописаны базовые вещи, которые, по факту, и так предоставляются. Я слышала о другой версии – это двусторонний контракт, который обязует людей к хорошему тренировочному процессу. О чем и писала мама Валеры. 

Я некоторое время работала с группой Василисы и Валеры. Они очень вспыльчивые. Анжелике Крыловой было очень тяжело держать их на плаву, она делала все возможное, чтобы ребята катались и показывали классные результаты. Никто не подозревает, как проходят иногда тренировки у фигуристов. Не все спортсмены с мягкими и приятными характерами. 

Когда катаются два человека, у них одна цель и вроде как никакого конфликта не должно быть, но в момент огромной усталости, на невероятных нагрузках, когда у одного что-то получается, а у другого нет, начинаются скандалы. Ругаются абсолютно все. 

Бывало, у ребят портились отношения, бывало, улучшались. То они как брат с сестрой ходят обнимаются, то кричат друг на друга, ругаются. Это нормальный рабочий процесс, но в силу разных обстоятельств у них не особо в последнее время получалось найти общий язык. Анжелике было тяжело с этим справляться и не получилось окончательно. 

Насколько я знаю, федерация была заинтересована в спасении этой пары и пыталась воздействовать на ребят. Если ни тренер, ни федерация не смогли, мы можем догадываться, насколько серьезные разногласия у них были», – сказала Попова. 

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

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5 комментариев

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Ирина Ларина
Может Бетина лучше о Даше с Денисом расскажет, почему то Даша закончила, то партнера ищет. А то лезть в чужую пару с комментариями - нормально, а что творилось у нее под носом - тайна за семью замками.
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venzo
Они повзрослели, у них оформились личности, и оказалось что эти личности несовместимы. В таких случаях принято просто расходиться, как это было с Кацалаповым и Ильиных. С новыми партнерами у них возможно будет шанс чего-то добиться, а вместе они точно высоко бы не взлетели.
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Алеся Ткаченко
Бетина как всегда все знает лучше других
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Мария Тихонова
Ответ Ирина Ларина
Может Бетина лучше о Даше с Денисом расскажет, почему то Даша закончила, то партнера ищет. А то лезть в чужую пару с комментариями - нормально, а что творилось у нее под носом - тайна за семью замками.
По-моему, это уже рассказано сто раз - они тоже с трудом друг друга терпели, но держались, а серьёзная травма Даши, после которой она думала (а может, и до сих пор думает) завершить, стала толчком к окончательному распаду.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Ирина Ларина
Может Бетина лучше о Даше с Денисом расскажет, почему то Даша закончила, то партнера ищет. А то лезть в чужую пару с комментариями - нормально, а что творилось у нее под носом - тайна за семью замками.
вот именно
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