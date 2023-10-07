Бетина Попова высказалась о распаде пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Не бывает такого конфликта, в котором виноват один человек. В любой, даже бытовой ссоре виноваты двое. Здесь – трое или даже больше, так как есть еще родители.

Что касается контракта, федерация обеспечивает членов сборной коньками, в эти коньки входят шнурки – то есть то, за что пытались ругать Валеру, будто он просил, чтобы ему покупали шнурки, я эту ситуацию вижу немного по-другому. Там прописаны базовые вещи, которые, по факту, и так предоставляются. Я слышала о другой версии – это двусторонний контракт, который обязует людей к хорошему тренировочному процессу. О чем и писала мама Валеры.

Я некоторое время работала с группой Василисы и Валеры. Они очень вспыльчивые. было очень тяжело держать их на плаву, она делала все возможное, чтобы ребята катались и показывали классные результаты. Никто не подозревает, как проходят иногда тренировки у фигуристов. Не все спортсмены с мягкими и приятными характерами.

Когда катаются два человека, у них одна цель и вроде как никакого конфликта не должно быть, но в момент огромной усталости, на невероятных нагрузках, когда у одного что-то получается, а у другого нет, начинаются скандалы. Ругаются абсолютно все.

Бывало, у ребят портились отношения, бывало, улучшались. То они как брат с сестрой ходят обнимаются, то кричат друг на друга, ругаются. Это нормальный рабочий процесс, но в силу разных обстоятельств у них не особо в последнее время получалось найти общий язык. Анжелике было тяжело с этим справляться и не получилось окончательно.

Насколько я знаю, федерация была заинтересована в спасении этой пары и пыталась воздействовать на ребят. Если ни тренер, ни федерация не смогли, мы можем догадываться, насколько серьезные разногласия у них были», – сказала Попова.

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов