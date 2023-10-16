Щербакова, Туктамышева, Синицина и Кацалапов выступят на церемонии открытия этапа Гран-при России в Омске
Щербакова и Туктамышева выступят на церемонии открытия этапа Гран-при в Омске.
Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят показательные номера на церемонии открытия этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.
Церемония открытия этапа в Омске пройдет 21 октября, начало – 14:15 по местному времени. Выступления начнутся в 15:00.
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