Щербакова, Туктамышева, Синицина и Кацалапов выступят на церемонии открытия этапа Гран-при России в Омске

Щербакова и Туктамышева выступят на церемонии открытия этапа Гран-при в Омске.

, , и представят показательные номера на церемонии открытия этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

Церемония открытия этапа в Омске пройдет 21 октября, начало – 14:15 по местному времени. Выступления начнутся в 15:00.

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница