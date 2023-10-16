Щербакова, Туктамышева, Синицина и Кацалапов выступят на церемонии открытия этапа Гран-при России в Омске

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Анна Щербакова ледовые шоу Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Щербакова и Туктамышева выступят на церемонии открытия этапа Гран-при в Омске.

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят показательные номера на церемонии открытия этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

Церемония открытия этапа в Омске пройдет 21 октября, начало – 14:15 по местному времени. Выступления начнутся в 15:00.

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EmperorNazer
Здорово, если такие церемонии будут устраивать перед каждым этапом. Надеюсь, федра и Первый учтут фидбек болельщиков недельной давности и все-таки пустят трансляцию.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
Ответ RusVector
Загитову для Казани готовят, на Татнефть арене под аплодисменты Мининханова будет отжигать!
Загитова 22 октября выступает в Уфе в шоу АЦ .У неё гастрольный тур по графику .
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Вообще рада за Лизу, чем больше выступлений, тем лучше. Но второй раз уже с разогревом...про остальное как-то тихо..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Романова
А Туктамышева у нас все,только на показательных.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
thelittlecreature
Ответ Андор
Ане комментировать бы соревнования с Гришиным. Вот кого будет приятно послушать
Ане бы на льду соревноваться, а не в шоу фигнёй страдать
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Андор
Ане комментировать бы соревнования с Гришиным. Вот кого будет приятно послушать
Упаси Боже, придется без звука смотреть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cheffcheck
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
"Загитова 22 октября выступает в Уфе в шоу АЦ .У неё гастрольный тур по графику" .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Ответ Светлана Романова
А Туктамышева у нас все,только на показательных.
Она 3А прыгает на показательных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий