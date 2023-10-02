Щербакова, Загитова, Валиева, Туктамышева посетят открытие этапа Гран-при России в Уфе

Анна Щербакова и Алина Загитова посетят открытие первого этапа Гран-при России.

Мероприятие пройдет 11 октября во Дворце спорта Уфы.

Также гостями станут , , и , , и , , и .

С 10 по 14 октября пройдут юниорские соревнований первого этапа Гран-при России, с 13 по 16 октября – взрослый турнир.