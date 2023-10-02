Щербакова, Загитова, Валиева, Туктамышева посетят открытие этапа Гран-при России в Уфе

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева пары женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Дмитрий Алиев Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Анна Щербакова Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Анна Щербакова и Алина Загитова посетят открытие первого этапа Гран-при России.

Мероприятие пройдет 11 октября во Дворце спорта Уфы. 

Также гостями станут Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, Александра Степанова и Иван Букин

С 10 по 14 октября пройдут юниорские соревнований первого этапа Гран-при России, с 13 по 16 октября – взрослый турнир.

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21 комментарий

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Black&White
А иначе никто не придет, видимо.
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RusVector
Какие гонорары им отвалят, скажите? По 50 тыс. за посещение отвалят или от 500 тыс. нижняя планка? Просто интересно ...
+11
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Лилли
Ответ Black&White
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Написал гадость - на душе радость)
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Алексей Токарев
В каком статусе они посетят? Надеюсь Загитова не будет брать интервью у фигуристов после прокатов, это был ужас.
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Marya Y
Ответ Pentrak
Честно говоря, в данном случае имеет право. Федра на ней годами здорово наживалась, пора расплачиваться. Надеюсь, Трусова тоже сможет хоть что-то у них отбить со временем.
==на ней годами здорово наживалась, пора расплачиваться== Подробнее можно? Контракты пошли после победы на ОИ, в которые вложилась федерация в том числе. Февраль 2018. Август 2018 - контракт с Шизейдо; февраль 2019 - контракт с Пума. Декабрь 2019 - завершение спортивных выступлений. Полтора года Шизейдо, полгода Пума. Отступные с шоу Навки - за разрешение закончить посреди сезона и войти в следующий в основе сборной. Итого - по 30%(предельный максимум по словам фигуристов). Дальше свободный полёт без обязательств перед федрой - следовательно, никаких процентов федерации не перечислялось. На чём зарабатывали? За участие в кубках - выплачено, за комментирование ОП - тоже. Какие "годами кормилась"?
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Lizbet
Спорт все больше превращается в шоу. Еще и с такими горе-ведущими.
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Marya Y
Ответ Мэй Касахара
Сначала прочитала выступят. Но понятно, что нет (ну кроме Лизы)… вообще очень печально, что у известных фигуристок такие короткие карьеры. Сейчас их популярность очень бы поддерживала уровень интереса к ФК в РФ (если б они участвовали в соревнованиях конечно)
==вообще очень печально, что у известных фигуристок такие короткие карьеры== Во времена Ирины Слуцкой можно было десять лет пилить с одним контентом - рёбра не отмечали, недокруты практически так же - главное не упасть. А сейчас одна не успеет во взрослые выйти - ей в спину дышит очередная монстра, у которой чистотой не выиграть, она может нападать на медаль. Девчонки привыкшие побеждать и стоять на пьедестале - бороться за попадание в десятку? Ну, так себе удовольствие, конечно. Потому и завершают. А сколько завершило из тех, кто за всю карьеру и до шестёрки не дошёл - не сосчитать.
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Ева Винер
Ответ RusVector
Какие гонорары им отвалят, скажите? По 50 тыс. за посещение отвалят или от 500 тыс. нижняя планка? Просто интересно ...
ну не зря же на этап в Уфе требуется 21млн😏
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Lizbet
Ответ Katerina Sunny
Это все этапы теперь будут посещать?
Не надо
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Forever Alone
Ответ Black&White
А иначе никто не придет, видимо.
Еще как придут, это же не турниры от ISU.
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Marya Y
Ответ Лакс
после завершения в декабре 19-го Алину продолжали держать в сборной чтобы продолжать получать отчисления с её заработков, например с швейцарского шоу в 20-м г. Коган озвучивал право федры на отчисления со членов сборной, разрешаемое в т.ч. ИСУ. И вопрос не в длительности даже, а в размерах доходов, с которых шли проценты федре. И разумеется без отчислений федре не имело бы смысла сохранять в сборной тех, кто завершил или взял паузу.
==после завершения в декабре 19-го Алину продолжали держать в сборной== Федра выполняла взаимные договорённости, которые Горшков озвучил ещё в декабре 2019. Процент(+/-30) озвучивали не раз и спортсмены, и чиновники. При этом рекламный контракт подписывается тоже с разрешения федерации, в любом виде спорта.
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Лакс
Ответ Marya Y
==на ней годами здорово наживалась, пора расплачиваться== Подробнее можно? Контракты пошли после победы на ОИ, в которые вложилась федерация в том числе. Февраль 2018. Август 2018 - контракт с Шизейдо; февраль 2019 - контракт с Пума. Декабрь 2019 - завершение спортивных выступлений. Полтора года Шизейдо, полгода Пума. Отступные с шоу Навки - за разрешение закончить посреди сезона и войти в следующий в основе сборной. Итого - по 30%(предельный максимум по словам фигуристов). Дальше свободный полёт без обязательств перед федрой - следовательно, никаких процентов федерации не перечислялось. На чём зарабатывали? За участие в кубках - выплачено, за комментирование ОП - тоже. Какие "годами кормилась"?
после завершения в декабре 19-го Алину продолжали держать в сборной чтобы продолжать получать отчисления с её заработков, например с швейцарского шоу в 20-м г.
Коган озвучивал право федры на отчисления со членов сборной, разрешаемое в т.ч. ИСУ.
И вопрос не в длительности даже, а в размерах доходов, с которых шли проценты федре.
И разумеется без отчислений федре не имело бы смысла сохранять в сборной тех, кто завершил или взял паузу.
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Lizbet
Ответ RusVector
Какие гонорары им отвалят, скажите? По 50 тыс. за посещение отвалят или от 500 тыс. нижняя планка? Просто интересно ...
Больше же некуда деньги девать. Самые нищие слои(((
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Katerina Sunny
Это все этапы теперь будут посещать?
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Лакс
Наверно, формально 11.10 все таки это открытие Всероссийских соревнований юниоров, которые по регламенту федры не являюстя Гран-при.
Организаторы правильно сообразили как раскрутить дебют соревнований по ФК в Уфе.
Понятно что для Уфы хедлайнеры это Алина, Камила и Лиза, остальные без обид на их хвосте. Особенно если помнить, как долго весной после шоу зрители общались с Алиной.
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Док Аксель
Рекламный ход со стороны организаторов этапа ГП в Уфе или новелла от ФФКР в новом сезоне ?
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Юра Плисецкий
Похоже и Кондратюк, и Туктамышева между шоу будут посещать этапы свадебными генералами.
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Мэй Касахара
Сначала прочитала выступят. Но понятно, что нет (ну кроме Лизы)… вообще очень печально, что у известных фигуристок такие короткие карьеры. Сейчас их популярность очень бы поддерживала уровень интереса к ФК в РФ (если б они участвовали в соревнованиях конечно)
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