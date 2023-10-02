Щербакова, Загитова, Валиева, Туктамышева посетят открытие этапа Гран-при России в Уфе
Анна Щербакова и Алина Загитова посетят открытие первого этапа Гран-при России.
Мероприятие пройдет 11 октября во Дворце спорта Уфы.
Также гостями станут Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, Александра Степанова и Иван Букин.
С 10 по 14 октября пройдут юниорские соревнований первого этапа Гран-при России, с 13 по 16 октября – взрослый турнир.
Коган озвучивал право федры на отчисления со членов сборной, разрешаемое в т.ч. ИСУ.
И вопрос не в длительности даже, а в размерах доходов, с которых шли проценты федре.
И разумеется без отчислений федре не имело бы смысла сохранять в сборной тех, кто завершил или взял паузу.
Организаторы правильно сообразили как раскрутить дебют соревнований по ФК в Уфе.
Понятно что для Уфы хедлайнеры это Алина, Камила и Лиза, остальные без обид на их хвосте. Особенно если помнить, как долго весной после шоу зрители общались с Алиной.