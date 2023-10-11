Загитова, Щербакова, Туктамышева, Алиев, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Синицина и Кацалапов выступили на открытии Гран-при России в Уфе

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Фигуристы выступили на открытии первого этапа Гран-при России в Уфе.

Алина Загитова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин представили показательные номера. 

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова показала новую программу под песню I Feel Like I’m Drowning группы Two Feet. 

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7 комментариев

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EmperorNazer
Непонятно, почему трансляцию открытия не организовали, раз уж привезли такой звездный состав. Объективно, эти выступления были бы интересны куда большему количеству людей, чем юниорские танцы.
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Алёна Вода
А когда они выступали? И почему это не вошло в трансляцию?
+7
-2
+5
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Маргарита В Сафронова
Так приятно видеть наших чемпионов, которые купаются в лучах своей заслуженной славы, любимы, задействованы. Вот такой должна быть жизнь после спорта.
+7
-3
+4
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ice_victory
Ответ Алёна Вода
А когда они выступали? И почему это не вошло в трансляцию?
видимо было расчитано только для зрителей на трибунах или для привлечения их на трибуны
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