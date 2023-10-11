Загитова, Щербакова, Туктамышева, Алиев, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Синицина и Кацалапов выступили на открытии Гран-при России в Уфе

Фигуристы выступили на открытии первого этапа Гран-при России в Уфе.

Алина Загитова, , , , , и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин представили показательные номера.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова показала новую программу под песню I Feel Like I’m Drowning группы Two Feet.

Три новых города, старые призовые и странная ситуация с Финалом: стартует новый сезон Гран-при России

Это сказала Загитова или нейросеть? Тест для сильных духом