Загитова, Щербакова, Туктамышева, Алиев, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Синицина и Кацалапов выступили на открытии Гран-при России в Уфе
Фигуристы выступили на открытии первого этапа Гран-при России в Уфе.
Алина Загитова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин представили показательные номера.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова показала новую программу под песню I Feel Like I’m Drowning группы Two Feet.
Три новых города, старые призовые и странная ситуация с Финалом: стартует новый сезон Гран-при России
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