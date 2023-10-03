Загитова, Валиева, Щербакова, Синицина и Кацалапов выступят с программами на открытии Гран‑при России в Уфе
Загитова, Валиева и Щербакова выступят на открытии этапа Гран‑при России в Уфе.
11 октября фигуристы представят свои программы на церемонии открытия. Помимо Алины Загитовой, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой там также выступят Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александра Степанова – Иван Букин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
Соревнования в рамках первого этапа Гран-при России пройдут 11-15 октября.
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