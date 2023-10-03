Загитова, Валиева, Щербакова, Синицина и Кацалапов выступят с программами на открытии Гран‑при России в Уфе

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Загитова, Валиева и Щербакова выступят на открытии этапа Гран‑при России в Уфе.

11 октября фигуристы представят свои программы на церемонии открытия. Помимо Алины Загитовой, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой там также выступят Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев,  Александра Степанова – Иван Букин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Соревнования в рамках первого этапа Гран-при России пройдут 11-15 октября.

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9 комментариев

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<vella>
надеюсь, Камичка с блюзом
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kiro_lo
Билеты на 11 октября не продаются. Кто знает, вход свободный или как?
+2
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kiro_lo
Ответ Katerina Sunny
https://ufa.kassir.ru/sport/dvorets-sporta-2/torjestvennoe-otkryitie-vserossiyskih-sorevnovaniy_2023-10-11
Спасибо огромное
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kate_ko
какой шикарный состав! повезло уфимцам)
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metalg
А изюминкой открытия будет : Ирина Роднина и Александр Зайцев исполняют свой знаменитый танец на льду "Калинка"
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STAVRsSC
надеюсь, наше ТВ покажет это великолепие. Сам этап не так интересен, как такое открытие.
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Katerina Sunny
Ответ kiro_lo
Билеты на 11 октября не продаются. Кто знает, вход свободный или как?
https://ufa.kassir.ru/sport/dvorets-sporta-2/torjestvennoe-otkryitie-vserossiyskih-sorevnovaniy_2023-10-11
0
0
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