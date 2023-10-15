Судья Бабенко поставил Петросян +3 за прыжковый элемент со степ-аутом

Судья положительно оценил прыжок Аделии Петросян, на котором она ошиблась.

В произвольной программе на Гран-при России в Уфе Петросян в секвенции четверной тулуп – двойной аксель сделала степ-аут после второго прыжка.

По правилам, вываливание на приземлении должно наказываться от -3 до -4 в GOE. Только один судья поставил фигуристке -3, трое выставили -1, двое – 0, а судья Святослав Бабенко поставил +3.

На турнире Петросян одержала победу с результатом 234,74 балла.

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