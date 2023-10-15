Судья Бабенко поставил Петросян +3 за прыжковый элемент со степ-аутом

Теги сборная России судьи женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Святослав Бабенко Фигурное катание

Судья положительно оценил прыжок Аделии Петросян, на котором она ошиблась.

В произвольной программе на Гран-при России в Уфе Петросян в секвенции четверной тулуп – двойной аксель сделала степ-аут после второго прыжка.

По правилам, вываливание на приземлении должно наказываться от -3 до -4 в GOE. Только один судья поставил фигуристке -3, трое выставили -1, двое – 0, а судья Святослав Бабенко поставил +3. 

На турнире Петросян одержала победу с результатом 234,74 балла. 

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась

Судья Рашевская нарушила правила при оценивании компонентов программы Петросян на Гран-при России

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31 комментарий

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Блинчик
Бабенко всё стремится насудить на третью дисквалификацию, но никак её ему не дают.((
+32
-1
+31
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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А теперь представьте, что тут творилось бы если бы степаут заплюсовали, например, Титовой или Жилиной)
+39
-10
+29
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Revery
Это нога - того, кого надо нога! (с)
+24
-1
+23
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Vladimir Arutin
Гнать таких судей надо .Они бросают тень на спортсменов .
+23
-2
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vanessa2021
Прямо удивительная ситуация в первый раз произошла)))

У Петросян все, что не упадено идет на плюсы. Аделия из касты избранных, с "чистыми" протоколами, которыми их болельщики всегда размахивают типа "судьям виднее")))
+22
-3
+19
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Мороженко
Очередной позор нашим судьям. Они и компоненты не по правилам поставили.
Каждое соревнование какая-то ошибка, требующая пересмотра.
+19
-1
+18
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Jessi
Этот же Бабенко засудил Титову. Случайность?
+17
-2
+15
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sabina_katarina
ISU уже дважды дядьку дисквалифицировал. И таких там полно. Беда в том, что их потом прощают, но честно судить они просто не умеют.
+13
0
+13
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Veronika spuria
" Судите честно! "- лозунг хрустальных, кстати. Или к Петросян это не относится?!
+14
-1
+13
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Е...С
Ответ sabina_katarina
ISU уже дважды дядьку дисквалифицировал. И таких там полно. Беда в том, что их потом прощают, но честно судить они просто не умеют.
Деньги в конвертах не позволяют.
+12
0
+12
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As per
Ответ vanessa2021
Прямо удивительная ситуация в первый раз произошла))) У Петросян все, что не упадено идет на плюсы. Аделия из касты избранных, с "чистыми" протоколами, которыми их болельщики всегда размахивают типа "судьям виднее")))
И сразу пропали адепты чистых прокатов 😂 Оказывается, можно выигрывать аж с двумя падениями + степом у более чистых прокатов. Ещё и с отрывом + 20 баллов.
+12
-1
+11
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Елена Назырова
Ответ Veronika spuria
" Судите честно! "- лозунг хрустальных, кстати. Или к Петросян это не относится?!
Ко всем хрусталям не относится, судите честно остальных, но не нас, вот их истинный лозунг и не видит этого только слепой со стеклом вместо мозга
+13
-3
+10
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Тимур Муратов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Левцовец то же самое делает, мерзкие типы
+10
-1
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bolelschiza
Ответ <vella>
еще один...некомпетентный... или все-таки лоббист?) вот так потихоньку мы и узнаем фамилии всех судей, кому пора с вещичками на выход.
Бабенко давно известен своей некомпетентностью и лояльностью к одному штабу
+8
0
+8
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Irina037
Шкала оценивания большая,почему Петросян так грибуют,прыжки низкие,пол-оборота докручивает на льду,ей минус впору ставить
+9
-1
+8
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Jessi
Ответ Gemma157
А теперь представьте, что тут творилось бы если бы степаут заплюсовали, например, Титовой или Жилиной)
Федерация бы проблеяла извинения и пересмотрела оценки. Ну и десяток статей с обзвонами бомонда и сотнями комментариев разъярённых хрустоботов, поливающих грязью девочек и Плющенко с «конвертами»
+8
0
+8
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<vella>
еще один...некомпетентный... или все-таки лоббист?)
вот так потихоньку мы и узнаем фамилии всех судей, кому пора с вещичками на выход.
+11
-3
+8
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Vladimir Arutin
Ответ garovatat
Лол, а ведь такое с большой долей вероятности как раз могло быть с Муравьевой! Вот спецом поищу, благо степы и кривые выезды бывали у нее на трикселях. А так же поищу степы и прочие баги Титовой/Жилиной. То что плющенковским не ставили все строгие -4, - к гадалке не ходи)) И потом, не переворачивайте факты, секвенция не "заплюсована", а заминусована. +3 вообще в рассчет гоев вообще не попала
Там кстати еще и судья Рашевская нарушила правила и поставила компоненты (9.0 ,9.25 ,9.25 )хотя при двух падениях нельзя ставить больше 8.75 .Итакие случаи в пользу тштслучаются постоянно .В прошлом году такое было с Акатьевой .
+9
-2
+7
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Ezhar
Да вы что, Бабенко, золотце моё, всё ещё промахивается по кнопочкам. Есть ещё что-то постоянное в мире.
+7
0
+7
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Бильм@н
Ну и где же все любители правил? Или соблюдение правил только Приневой касается?
+6
0
+6
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Леди Брэкнелл
Ответ vanessa2021
Прямо удивительная ситуация в первый раз произошла))) У Петросян все, что не упадено идет на плюсы. Аделия из касты избранных, с "чистыми" протоколами, которыми их болельщики всегда размахивают типа "судьям виднее")))
Причем они как будто не понимают, что обманывают и их тоже, даже если они всем сердцем за данного спортсмена.
+8
-2
+6
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Vladimir Arutin
Интересно , федерация как то реагирует на неправильные оценки .Мне кажется что нет .Поэтому судьи нарушают не боясь наказания .
+5
0
+5
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ garovatat
Лол, а ведь такое с большой долей вероятности как раз могло быть с Муравьевой! Вот спецом поищу, благо степы и кривые выезды бывали у нее на трикселях. А так же поищу степы и прочие баги Титовой/Жилиной. То что плющенковским не ставили все строгие -4, - к гадалке не ходи)) И потом, не переворачивайте факты, секвенция не "заплюсована", а заминусована. +3 вообще в рассчет гоев вообще не попала
Ну поищите. Заодно может найдете как Щербаковой в Сызрани пару лет назад дупель со степаутом тоже один судья оценил на +3, а самая строгая оценка была тогда всего -2 😆
Какая разница идет в рассчет или не идет? Вопрос не в этом, да и никто обратного не утверждает. Дело в том что там вообще не должно такого быть
+7
-2
+5
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Мороженко
Ответ Ezhar
Да вы что, Бабенко, золотце моё, всё ещё промахивается по кнопочкам. Есть ещё что-то постоянное в мире.
Забыл минус приписать, бедолага
+6
-1
+5
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Хорошее Настроение
Спасибо спортсу что обращают на такой произвол судей внимание. Тот случай когда журналистика во благо. Дело не в самой Аделии или ее ТШ. Если судьи будут понимать что в случае чего их действия будут разбирать публично поостеригутся протаскивать своих слишком нагло.
Хорошо бы сделать такое постоянной рубрикой, и не только в одиночном но и в танцах тоже. Чтобы после каждого старта журналистский разбор по особо спорным моментам, со статистикой по отдельным судьям. Это и поклонникам интересно обсудить/понять и для развития честного судейства в плюс.
+5
-1
+4
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