Судья Бабенко поставил Петросян +3 за прыжковый элемент со степ-аутом
Судья положительно оценил прыжок Аделии Петросян, на котором она ошиблась.
В произвольной программе на Гран-при России в Уфе Петросян в секвенции четверной тулуп – двойной аксель сделала степ-аут после второго прыжка.
По правилам, вываливание на приземлении должно наказываться от -3 до -4 в GOE. Только один судья поставил фигуристке -3, трое выставили -1, двое – 0, а судья Святослав Бабенко поставил +3.
На турнире Петросян одержала победу с результатом 234,74 балла.
Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась
Судья Рашевская нарушила правила при оценивании компонентов программы Петросян на Гран-при России
У Петросян все, что не упадено идет на плюсы. Аделия из касты избранных, с "чистыми" протоколами, которыми их болельщики всегда размахивают типа "судьям виднее")))
Каждое соревнование какая-то ошибка, требующая пересмотра.
вот так потихоньку мы и узнаем фамилии всех судей, кому пора с вещичками на выход.
Какая разница идет в рассчет или не идет? Вопрос не в этом, да и никто обратного не утверждает. Дело в том что там вообще не должно такого быть
Хорошо бы сделать такое постоянной рубрикой, и не только в одиночном но и в танцах тоже. Чтобы после каждого старта журналистский разбор по особо спорным моментам, со статистикой по отдельным судьям. Это и поклонникам интересно обсудить/понять и для развития честного судейства в плюс.