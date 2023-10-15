Авербух о Петросян: «Выступление не смотрел, но думаю, падала она с четверных. Безусловно, ей хватит лидерства на дистанции»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Илья Авербух отреагировал на победу Аделии Петросян на Гран-при России в Уфе.

«Аделия и была однозначным фаворитом. Молодец! У нее большой отрыв из-за сложностей прыжков.

Выступление не смотрел, но думаю, падала она с четверных. Безусловно, ей хватит лидерства на дистанции. Сколько ей лет!

Единственное, мы не должны забывать, что нам нужно сравнивать результаты по возрасту. Аделия по правилам не может принимать участие во взрослом турнире.

Нам нужно смотреть на результаты тех девушек, которые смогли бы выступать на чемпионатах Европы и мира, и сравнивать уровень их конкуренции», — сказал Авербух.

Петросян 16 лет, она может участвовать во взрослых соревнованиях по правилам ISU

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Не смотрел но одобряю. Авербух на высоте лицемерия как всегда
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
polinarmax
а на ЧЕ типо не было 15-16 летних? Изабото Левито, Кимми Репонд?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pashkka
Илюшечка, Вы не одиноки! Судьи тоже не все смотрели, некоторые, видимо, ужин доедали! )))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ Е...С
Пусть судьи начнут отмечать ошибки, тогда и больших несправедливых отрывов не будет.
Судьи тоже не смотрели так что всё справедливо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Пусть судьи начнут отмечать ошибки, тогда и больших несправедливых отрывов не будет.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Ответ polinarmax
а на ЧЕ типо не было 15-16 летних? Изабото Левито, Кимми Репонд?
Левито-американка.С каких пор США стали Европой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий