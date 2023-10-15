Авербух о Петросян: «Выступление не смотрел, но думаю, падала она с четверных. Безусловно, ей хватит лидерства на дистанции»

Илья Авербух отреагировал на победу Аделии Петросян на Гран-при России в Уфе.

«Аделия и была однозначным фаворитом. Молодец! У нее большой отрыв из-за сложностей прыжков.

Выступление не смотрел, но думаю, падала она с четверных. Безусловно, ей хватит лидерства на дистанции. Сколько ей лет!

Единственное, мы не должны забывать, что нам нужно сравнивать результаты по возрасту. Аделия по правилам не может принимать участие во взрослом турнире.

Нам нужно смотреть на результаты тех девушек, которые смогли бы выступать на чемпионатах Европы и мира, и сравнивать уровень их конкуренции», — сказал .

Петросян 16 лет, она может участвовать во взрослых соревнованиях по правилам .

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась