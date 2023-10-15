Татьяна Тарасова: «Петросян на разминке делала потрясающий прыжок, который никто из девочек никогда не делал в мире – четверной флип»
Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от женского турнира на Гран-при России в Уфе.
Первое место заняла Аделия Петросян второе – Анна Фролова, третье – Елизавета Куликова.
«Хорошо отреагировала на первое место. Петросян каталась не чисто, потому что на разминке она делала потрясающий прыжок, который никто из девочек никогда не делал в мире, четверной флип — и упала. Но потом пришла в себя и каталась прекрасно!» — сказала Тарасова.
«Фролова мне очень понравилась! Не ожидала этого. И программа, и исполнение, и техническая часть, прыжки. Можно ее поздравить», — цитирует Тарасову «СЭ».
Вы наверное про риттбергер хотели сказать, но Аделия его на разминке не прыгала.
Ну точно, пришла разнорядка бомонду и федре пиарить и насаждать публике эту Петросян.
Уже совсем берега попутали.
Человек болен, в преклонном возрасте, часто оговаривается или ошибается
Трусова и Щербакова 4Ф не прыгали разве?
Неприятно только вот это топтание по имени великого в своей области человека читать.