Татьяна Тарасова: «Петросян на разминке делала потрясающий прыжок, который никто из девочек никогда не делал в мире – четверной флип»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Спорт-Экспресс Анна Фролова Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от женского турнира на Гран-при России в Уфе.

Первое место заняла Аделия Петросян второе – Анна Фролова, третье – Елизавета Куликова. 

«Хорошо отреагировала на первое место. Петросян каталась не чисто, потому что на разминке она делала потрясающий прыжок, который никто из девочек никогда не делал в мире, четверной флип — и упала. Но потом пришла в себя и каталась прекрасно!» — сказала Тарасова.

«Фролова мне очень понравилась! Не ожидала этого. И программа, и исполнение, и техническая часть, прыжки. Можно ее поздравить», — цитирует Тарасову «СЭ».

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49 комментариев

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Алеся Ткаченко
Четверной флип никто никогда не делал?Щербакова и Трусова:ну да,ну да,пошли мы нафиг
+65
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Товарищ Майор.
Щербакова и Трусова вышли из чата
+37
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Gemma157
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Трусова и Щербакова такие: "мы для вас какая-то шутка?" 😆
+27
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Алеся Ткаченко
Четверной флип никто никогда не делал?Щербакова и Трусова:ну да,ну да,пошли мы нафиг
чего-то совсем поплыла она...
+23
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Ataklena
Те, кто такие "новости" вытаскивает из пожилого человека, получат дурную карму. Just saying.
+18
0
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4x Qqqq
Хватит старушку ловить на ошибках, ясно же, что она уже мало понимает, что сейчас в фк происходит
+11
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Ягун Ягунини
Аделия до сих пор единственная из девушек кто чисто прыгал 4Р на официальном старте. Возможно у ТАТ в голове вот так отобразилось, что Петросян прыгает то, что до неё не прыгал никто.
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ЮИ
Щербакова: "В смысле?!"
+14
-5
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Элла Бурс
Татьяна Анатольевна, милая))
Вы наверное про риттбергер хотели сказать, но Аделия его на разминке не прыгала.
+13
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unknownman
Хороший возраст у Тарасовой, каждый день что-то новое...
+10
-1
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floret
Щербакова на ОИ что прыгала?
+12
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garovatat
Да ладно, налетели. Заговорилаcь ТАТ, это очевидно. Перепутала с 4Lo
+12
-4
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Настя Розова
Саша и Аня переглянулись, и такие «Лебовски, нас отменяют».
+8
-1
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Дорина
А мы незнали что Аня и Саша мальчики
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Vendetta4111323
Гхм, а на ОИ Щербакова 2 раза и Трусова 1 что делали в ПП?
+9
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Dittix
Е мае.
Ну точно, пришла разнорядка бомонду и федре пиарить и насаждать публике эту Петросян.
Уже совсем берега попутали.
+8
-3
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nina1212
Татьяне Анатольевне пора завести секретаря помощника для связи с СМИ. Журналюги пользуются ее состоянием, провоцируют специально , выставляют на посмешище.
Человек болен, в преклонном возрасте, часто оговаривается или ошибается
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Ягун Ягунини
ТАТ в своем репертуаре, никто из девушек раньше не делал 4Ф, это из той же серии, что и никто из победительниц предолимпийского ЧМ не выигрывала на следующий год ОИ....
Трусова и Щербакова 4Ф не прыгали разве?
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Ягун Ягунини
Ответ MyCA
Если по честному, то не прыгали у одной неверное ребро у второй нет ребра.
Честность у каждого своя, и в таких вопросах очень субъективная. А юридически, в соответствии с судейскими протоколами, Щербакова и Трусова неоднократно исполняли чистый 4Ф.
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Revery
Ответ БезызбежноНаКрасный
чего-то совсем поплыла она...
Если мы хотя бы доживём до её возраста в относительно здравом уме и до последнего сохраняя работоспособность - это будет огромная удача)) А так уже давно очевидно, что возрастную деменцию никто не отменял и мимо ТАТ она тоже не прошла.
Неприятно только вот это топтание по имени великого в своей области человека читать.
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Jessi
Ответ Алеся Ткаченко
Четверной флип никто никогда не делал?Щербакова и Трусова:ну да,ну да,пошли мы нафиг
Самоделкина вроде тоже делала
+3
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Лакс
журналистам то уж надо помогать паре ТАТ+ старик Алоиз и напоминать про реальность или уже вообще не обращать на неё внимание.
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Леличек
А Аня и Саша??
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EmperorNazer
Аня и Саша, чьи прокаты в том числе с четверными флипами ТАТ комментировала:🗿
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Оз
Ответ Ataklena
Те, кто такие "новости" вытаскивает из пожилого человека, получат дурную карму. Just saying.
Так этот пожилой человек в Федре должность занимает. Если она уже всё забывает то, может, пора место освободить?!
+5
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