Аделия Петросян: «Такая победа не устраивает, так что отмечать не буду»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян заявила, что ее не устраивает победа с падениями.

Сегодня фигуристка выиграла золото на Гран-при России в Уфе, допустив в произвольной ряд ошибок. 

«Меня не устраивает мой прокат, буду работать над своими элементами и в плане эмоций тоже буду работать.

На разминке все было вроде нормально. Но, видимо, я за эти полчаса перегорела уже и немного подустала. Буду над этим тоже работать, над своей подготовкой между разминкой и вступлением.

Буду ли отмечать? Нет, такая победа не устраивает, так что нет, не буду», — сказала Петросян.

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась

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15 комментариев

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nina1212
Ответ 22somebody22
Комментарий скрыт
сначала ее травили за то что поехала без соперников. Аделя плохо откатала. Теперь ее травят за какую то совесть
Она что вам сделала?
интервью ее перечитайте. Она вчера говорила что не считает себя лидером, так как может сорвать прыжки
Очень восхищалась Аней Фроловой, нравится ее красивое катание
Сегодня тоже говорит что недовольна прокатом и еще много надо работать и над прыжками, и скольжением
+22
-4
+18
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Тайга86
Молодец, думаю даже искренне сказано, такое вообще редко услышишь, я, например, даже как-то и не вспомню так сразу...Умение себя адекватно оценивать и способность признать это публично - отличное качество для спортсмена. Значит всё будет хорошо, пусть и не сразу, но обязательно будет.
+17
-2
+15
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Arraches
Молодец Адель . Правильно мыслит и отвечает .
+10
-2
+8
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Даша Лавренова
Ответ Тайга86
Молодец, думаю даже искренне сказано, такое вообще редко услышишь, я, например, даже как-то и не вспомню так сразу...Умение себя адекватно оценивать и способность признать это публично - отличное качество для спортсмена. Значит всё будет хорошо, пусть и не сразу, но обязательно будет.
У Мозалева примерно такая же реакция на 3 место. Сказал, что от наличия медали прокат лучше не становится, радоваться нечему
+6
0
+6
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ДИОНИС
Правильная позиция Аделии! Сезон только начался, и есть время исправить все ошибки. А отметить можно и после окончания всего сезона.
+6
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+5
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Нейля Данилова
Что у нас за "любители" фигурного катания! Каждый сезон находят для себя жертву и давай поливать грязью, откуда столько злости? Всё не так ,да не эдак.
+5
0
+5
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Тайга86
Ответ Даша Лавренова
У Мозалева примерно такая же реакция на 3 место. Сказал, что от наличия медали прокат лучше не становится, радоваться нечему
На третье место реакция. Я говорю про первые места, как в данном случае. Это немного другое - да, ты победитель и вообще герой сегодняшнего дня, башню сносит от радости...и вот признать, что первое место с косяками, причем с четким пониманием какими, не каждый озвучит в такие эмоциональные моменты.
+5
0
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Сырок с кокосом
Ответ Маргарита Михайловна
Зато как она шустро заученными стандартными чужими фразами щебетала про калькулятор в голове.
Да, Аделия владеет хорошей речью. В отличие от некоторых
+7
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Наталья Карлова
Начало сезона только, все получиться! Аделия шикарная! Чуть форму наберет и первые места будут без вопросов!
+7
-3
+4
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Мария Тихонова
Ответ Маргарита Михайловна
Зато как она шустро заученными стандартными чужими фразами щебетала про калькулятор в голове.
Несмотря на падения, никаких косяков по набору нет. Для этого и нужен калькулятор в голове - чтоб не делать как Принёва недавно.
+4
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vb2c2sshnk
Аделька все будет! У тебя была новая ПП
У девчонок 2,3 место кажется прошлогодние?
Места все по делу распределились
+6
-3
+3
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