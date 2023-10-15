Аделия Петросян: «Такая победа не устраивает, так что отмечать не буду»
Аделия Петросян заявила, что ее не устраивает победа с падениями.
Сегодня фигуристка выиграла золото на Гран-при России в Уфе, допустив в произвольной ряд ошибок.
«Меня не устраивает мой прокат, буду работать над своими элементами и в плане эмоций тоже буду работать.
На разминке все было вроде нормально. Но, видимо, я за эти полчаса перегорела уже и немного подустала. Буду над этим тоже работать, над своей подготовкой между разминкой и вступлением.
Буду ли отмечать? Нет, такая победа не устраивает, так что нет, не буду», — сказала Петросян.
Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась
Она что вам сделала?
интервью ее перечитайте. Она вчера говорила что не считает себя лидером, так как может сорвать прыжки
Очень восхищалась Аней Фроловой, нравится ее красивое катание
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