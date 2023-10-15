Аделия Петросян: «Такая победа не устраивает, так что отмечать не буду»

Аделия Петросян заявила, что ее не устраивает победа с падениями.

Сегодня фигуристка выиграла золото на Гран-при России в Уфе, допустив в произвольной ряд ошибок.

«Меня не устраивает мой прокат, буду работать над своими элементами и в плане эмоций тоже буду работать.

На разминке все было вроде нормально. Но, видимо, я за эти полчаса перегорела уже и немного подустала. Буду над этим тоже работать, над своей подготовкой между разминкой и вступлением.

Буду ли отмечать? Нет, такая победа не устраивает, так что нет, не буду», — сказала .

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась