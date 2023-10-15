Судья Рашевская нарушила правила при оценивании компонентов программы Петросян на Гран-при России

Теги сборная России судьи женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Судья этапа Гран-при России в обход правил поставила Петросян девятки за компоненты.

Белорусская судья Татьяна Рашевская нарушила правила при оценивании компонентов произвольной программы Аделии Петросян.

По всем трем компонентам она поставила фигуристке оценки выше допустимых (9,25 за композицию, 9,00 за представление и 9,25 за мастерство катания). 

По правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75. Петросян в прокате дважды упала на прыжках, а также сделала степ-аут. 

На турнире Петросян одержала победу с результатом 234,74 балла. 

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21 комментарий

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kristyfklvr
А говорили, что ей компы не нарисовали, какие там 9,00 за представление? МИМО музыки вообще, не понимает вообще что она катает и зачем и 9,25 за ss просто подарили… скольжение явно не на эту оценку
+17
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Алеся Ткаченко
А если бы на месте Петросян была другая фигуристка не из ТШТ ,какой бы визг стоял
+17
-6
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Белые Росы
Не в первый раз. Опять никто не ответит за нарушения. Всё сойдет с рук. На следующий этап всё повторится. Кто помнит, как было в прошлом году? Скандал на скандале.
+13
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Jessi
Позорище… это оценки с недокрутами, степом и 2 падениями. С чистым прокатом будет под 270?
+15
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Белые Росы
Ответ Ирина2001
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А разве это оправдывает судью, который нарушает правила? И если бы все судьи выставили завышено неправильные оценки, какие из них можно было бы отбросить? Вам не только правила нужно выучить.
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Ебздрогыч
Никогда такого не было...
+11
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bolelschiza
в отношении спортсменов тшт можно и не такое
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Revery
Ответ Ирина2001
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Сбрасывают, но это не означает, что их надо лепить в нарушение правил
+6
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Аля Иванова
Видимо, хорошо поужинала.
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Veronika spuria
Ответ Ебздрогыч
Никогда такого не было...
Уже как минимум два раза такого не было.
+8
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Jessi
Ответ Алеся Ткаченко
А если бы на месте Петросян была другая фигуристка не из ТШТ ,какой бы визг стоял
Давно бы Лесик с Кузнецовым сделали запросы в Федерацию, звонили бы Чайковской и Когану, особо отбитые хрустоботы писали бы петиции и кляузы в Минспорта, на спортсе вышло бы 100 статей с обзвонами бомонда, на дзене устроили бы массовую травлю фигуристке из неправильного штаба.
Скорее всего и оценки бы пересмотрели под натиском общественности. А здесь все норм, кушайте, Петросян лучшая и новый космос
+4
-1
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unknownman
Когда уже ИСУ/ФФКР наймет программиста, чтобы обновить их ПО и блокировать такие ошибки в принципе? Там работы максимум на неделю для самого ленивого разработчика.
+3
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Gilonjon862
Все уже давно поняли, что судьи абсолютно некомпетентны и ставят как договорились. Обычные болельщики знают правила лучше, чем люди получающие деньги за тыкание пальцем в монитор.
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Jessi
Смотришь на Петросян и думаешь, что намного лучше Валиева и даже Щербакова, прости господи, чем вот это, что пытаются нам навязать как лучшую фигуристку в мире.
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Елена Готье
Ответ Аля Иванова
Видимо, хорошо поужинала.
А во время ужина ещё и винишко подогнали. Разморило малость 😁 Забылась, с кем не бывает?
+5
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galik55
Ответ Белые Росы
Не в первый раз. Опять никто не ответит за нарушения. Всё сойдет с рук. На следующий этап всё повторится. Кто помнит, как было в прошлом году? Скандал на скандале.
А с Приневой сколько шуму было. Баллы пересчитали. Здесь так похоже и останется
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ВИван
Тень ЭТ довлела над ней)
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Qwarrz Qaqa
Цыгане не занесли что ли?Или,белорусы не берут ?))
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Мурманчанин37
А вот в отношении других фигуристов эти правила всегда соблюдают, иначе бы Спортс писал про это))
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Владислава Крюкова
Ответ unknownman
Когда уже ИСУ/ФФКР наймет программиста, чтобы обновить их ПО и блокировать такие ошибки в принципе? Там работы максимум на неделю для самого ленивого разработчика.
Так вперёд. Предложите свои услуги.
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