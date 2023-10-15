Судья Рашевская нарушила правила при оценивании компонентов программы Петросян на Гран-при России

Судья этапа Гран-при России в обход правил поставила Петросян девятки за компоненты.

Белорусская судья Татьяна Рашевская нарушила правила при оценивании компонентов произвольной программы .

По всем трем компонентам она поставила фигуристке оценки выше допустимых (9,25 за композицию, 9,00 за представление и 9,25 за мастерство катания).

По правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75. Петросян в прокате дважды упала на прыжках, а также сделала степ-аут.

На турнире Петросян одержала победу с результатом 234,74 балла.