Судья Рашевская нарушила правила при оценивании компонентов программы Петросян на Гран-при России
Судья этапа Гран-при России в обход правил поставила Петросян девятки за компоненты.
Белорусская судья Татьяна Рашевская нарушила правила при оценивании компонентов произвольной программы Аделии Петросян.
По всем трем компонентам она поставила фигуристке оценки выше допустимых (9,25 за композицию, 9,00 за представление и 9,25 за мастерство катания).
По правилам, при двух и более ошибках, если они имели только минимальное влияние на целостность программы, максимальная оценка за компоненты может быть 8,75. Петросян в прокате дважды упала на прыжках, а также сделала степ-аут.
На турнире Петросян одержала победу с результатом 234,74 балла.
Скорее всего и оценки бы пересмотрели под натиском общественности. А здесь все норм, кушайте, Петросян лучшая и новый космос