Budapest Trophy. Теннелл, Урушадзе, Сио, Микутина, ван Зундерт выйдут на лед с короткими программами
14 октября на турнире Budapest Trophy фигуристки покажут короткие программы.
Budapest Trophy 2023
Будапешт, Венгрия
Женщины
Короткая программа
Начало – 12:40 по московскому времени.
Первая разминка
1. Регина Шерманн (Венгрия)
2. Софья Степченко (Латвия)
4. Майя Маззара (Франция)
5. Анастасия Грачева (Молдова)
Вторая разминка
6. Ольга Микутина (Австрия)
7. Анна Левковец (Казахстан)
10. Лорин Шильд (Франция)
Третья разминка
12. Леа Серна (Франция)
13. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)
14. Клэр Сио (США)
Четвертая разминка
16. Кристина Исаев (Германия)
21. Натали Лангербаур (Эстония)
Пятая разминка
23. Брэди Теннелл (США)
24. Алина Урушадзе (Грузия)
26. Олеся Леонова (Эстония)
27. Ливия Кайзер (Швейцария)
Расписание турнира Budapest Trophy. Там выступят Дэвис и Смолкин, Мемола, Теннелл
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