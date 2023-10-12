Budapest Trophy. Мемола, Хиваташи, Франджипани, Александр и Михаил Селевко выступят с короткими программами

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Казахстана сборная Швейцарии сборная Германии сборная Италии сборная Венгрии мужское катание сборная Эстонии сборная Испании сборная Латвии ISU Challenger Владимир Самойлов Томоки Хиваташи сборная Польши Люк Экономидес Габриэле Франджипани Александр Власенко Михаил Селевко Александр Селевко Budapest Trophy Лукас Бричги Диас Жиренбаев Николай Мемола Рахат Бралин Томас-Льоренс Гуарино Сабате Федор Кулиш Фигурное катание

13 октября на турнире Budapest Trophy мужчины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Budapest Trophy 2023

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Короткая программа

Начало – после 11:30 по московскому времени.

Участники

Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

Александр Селевко (Эстония)

Михаил Селевко (Эстония)

Люк Экономидес (Франция)

Кай Ягода (Германия)

Александр Власенко (Венгрия)

Габриэле Франджипани (Италия)

Николай Мемола (Италия)

Федор Кулиш (Латвия)

Рахат Бралин (Казахстан)

Диас Жиренбаев (Казахстан)

Владимир Самойлов (Польша)

Лукас Бричги (Швейцария)

Томоки Хиваташи (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников – здесь. Распределение по разминкам станет известно позже.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий