Budapest Trophy. Мемола, Хиваташи, Франджипани, Александр и Михаил Селевко выступят с короткими программами

13 октября на турнире Budapest Trophy мужчины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Budapest Trophy 2023

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Короткая программа

Начало – после 11:30 по московскому времени.

Участники

Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

Александр Селевко (Эстония)

Михаил Селевко (Эстония)

Люк Экономидес (Франция)

Кай Ягода (Германия)

Александр Власенко (Венгрия)

Габриэле Франджипани (Италия)

Николай Мемола (Италия)

Федор Кулиш (Латвия)

Рахат Бралин (Казахстан)

Диас Жиренбаев (Казахстан)

Владимир Самойлов (Польша)

Лукас Бричги (Швейцария)

Томоки Хиваташи (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников – здесь. Распределение по разминкам станет известно позже.