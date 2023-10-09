Расписание турнира Budapest Trophy. Там выступят Дэвис и Смолкин, Мемола, Теннелл
С 13 по 15 октября в Венгрии пройдет турнир по фигурному катанию Budapest Trophy. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Будапешт, Венгрия
13 октября
Мужчины, короткая программа
9:00
Танцы на льду, ритм-танец
После мужской короткой программы.
14 октября
Женщины, короткая программа
9:00
15 октября
Мужчины, произвольная программа
9:00
Женщины, произвольная программа
После мужской произвольной программы.
Танцы на льду, произвольный танец
После женской произвольной программы.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, точное расписание станет известно позже. Полный список участников – на сайте ISU.
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