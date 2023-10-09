Расписание турнира Budapest Trophy. Там выступят Дэвис и Смолкин, Мемола, Теннелл

С 13 по 15 октября в Венгрии пройдет турнир по фигурному катанию Budapest Trophy. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Budapest Trophy 2023

Будапешт, Венгрия

13 октября

Мужчины, короткая программа

9:00

Танцы на льду, ритм-танец

После мужской короткой программы.

14 октября

Женщины, короткая программа

9:00

15 октября

Мужчины, произвольная программа

9:00

Женщины, произвольная программа

После мужской произвольной программы.

Танцы на льду, произвольный танец

После женской произвольной программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, точное расписание станет известно позже. Полный список участников – на сайте ISU.