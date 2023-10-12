Budapest Trophy. Дэвис и Смолкин, Лагуж и Каффа, Демужо и Ле Мерсье покажут ритм-танцы
13 октября на турнире Budapest Trophy танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
ISU Challenger
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:00 по московскому времени.
Участники
Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада)
Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
Шан Ши – Нань У (Китай)
Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников – здесь. Распределение по разминкам станет известно позже.
2 комментария