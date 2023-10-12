Budapest Trophy. Дэвис и Смолкин, Лагуж и Каффа, Демужо и Ле Мерсье покажут ритм-танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Китая сборная Германии сборная Венгрии сборная Израиля Нань У сборная Грузии ISU Challenger Павел Головишников Мари-Жад Лорьо Ромен Ле Гак сборная Польши Наташа Лагуж Диана Дэвис Глеб Смолкин Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Катарина Вольфкостин Мария Игнатьева Эмми Бронсар Мария Носовицкая Михаил Носовицкий Джейкоб Ричмонд Беньямин Штеффан Budapest Trophy Димитри Царевски Даниил Семко Дженнифер Янсе ван Ренсбург Арно Каффа Анастасия Полибина Фигурное катание

13 октября на турнире Budapest Trophy танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Budapest Trophy 2023

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:00 по московскому времени.

Участники

Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада)

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

Шан Ши – Нань У (Китай)

Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников – здесь. Распределение по разминкам станет известно позже.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gulnara Sadykova
А почему бы Вам самим не попробовать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий