Budapest Trophy. Дэвис и Смолкин, Лагуж и Каффа, Демужо и Ле Мерсье покажут ритм-танцы

13 октября на турнире Budapest Trophy танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Budapest Trophy 2023

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:00 по московскому времени.

Участники

Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада)

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

Шан Ши – Нань У (Китай)

Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: полный список участников – здесь. Распределение по разминкам станет известно позже.