Состав на первый этап Гран-при объявили за 2 дня до соревнований: там выступят Петросян, Фролова и Семененко

ФФКР опубликовала список участников Гран-при в Уфе.

Первый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию пройдет с 14 по 15 октября. Предварительный список участников стал известен за два дня до старта.

Изначально в новости Федерации фигурного катания России танцы на льду были перепутаны с парами, а также отсутствовал дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, который выступит в Уфе. Позднее ошибки исправили.

Ранее сообщалось, что на этапе выступит Анастасия Зинина, но в списке ее нет.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Женщины: Софья Важнова, Рената Губашева, София Захарова, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Аделия Петросян, Виктория Сафонова, Мария Талалайкина, Анна Фролова Анастасия Хахыртдинова.

Мужчины: Владислав Дворников, Макар Игнатов, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Евгений Семененко, Иван Соболев, Дамир Черипка.

Танцы на льду: Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов, София Качушкина – Марк Волков, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Ксения Краусова – Даниил Корочкин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Яна Трубинова – Владислав Шевнин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.