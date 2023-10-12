Состав на первый этап Гран-при объявили за 2 дня до соревнований: там выступят Петросян, Фролова и Семененко

Теги танцы на льду ФФКР мужское катание женское катание Егор Базин Роман Савосин Илья Карпов Макар Игнатов Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева Мария Талалайкина Девид Нарижный Андрей Мозалев Екатерина Андреева Виктория Сафонова Александр Васькович Глеб Лутфуллин Анна Фролова Ирина Хавронина Аделия Петросян Софья Важнова Марк Волков Софья Леонтьева Даниил Горелкин Андрей Мухортов Елизавета Кириллова Елизавета Куликова София Качушкина Даниил Постарнаков София Захарова Дмитрий Блинов Серия Гран-при России Александра Прокопец Маргарита Ковалева Анастасия Молчанова Анастасия Хахыртдинова Иван Соболев Рената Губашева Вероника Малышева Алиса Крайнюкова Семен Нетсев Владимир Ощепков Дамир Черипка Роман Кудлаев Яна Трубинова Владислав Шевнин Фигурное катание

ФФКР опубликовала список участников Гран-при в Уфе.

Первый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию пройдет с 14 по 15 октября. Предварительный список участников стал известен за два дня до старта.

Изначально в новости Федерации фигурного катания России танцы на льду были перепутаны с парами, а также отсутствовал дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, который выступит в Уфе. Позднее ошибки исправили.

Ранее сообщалось, что на этапе выступит Анастасия Зинина, но в списке ее нет.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Женщины: Софья Важнова, Рената Губашева, София Захарова, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Аделия Петросян, Виктория Сафонова, Мария Талалайкина, Анна Фролова Анастасия Хахыртдинова.

Мужчины: Владислав Дворников, Макар Игнатов, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Евгений Семененко, Иван Соболев, Дамир Черипка.

Танцы на льду: Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов, София Качушкина – Марк Волков, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Ксения Краусова – Даниил Корочкин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Яна Трубинова – Владислав Шевнин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

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11 комментариев

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sancho81
Петросян и Семененко...почти как Петросян и Степаненко)
+11
-1
+10
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EmperorNazer
Совсем невзрачный этап у девочек, очень скромный состав, у парней повеселее должно быть, интересно, как пьедестал поделят между собой.
+7
-1
+6
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Вероника Гаряева
Ответ Аля Иванова
А где Зинина?
Написали только что в телеграме, что ногу травмировала
+5
0
+5
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Katerina Sunny
С таким составом Сафонова, если бы участвовала не вне зачёта, то вполне могла попасть в тройку.
+3
0
+3
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Аля Иванова
А где Зинина?
+2
0
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Beriya
вывесили список новых участников шоу на люду
+3
-1
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Конифеев
Петросян будет в судействе :)
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Девочка с севера
У девочек вакансия на бронзу открыта. Очень интересно посмотреть, много кого помню с прошлого года))
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закрыт по беспределу
Мужская одиночка повеселее
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Pennywise
О, Соня Важнова. Круто!
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Девочка с севера
А пары???
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