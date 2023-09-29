Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Серия Гран-при России расписание турниров Край курая Фигурное катание

С 11 по 15 октября в Уфе пройдет первый этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Расписание соревнований

11 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

15:45

Пары, КМС, короткая программа

18:00

12 октября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

11:15

Пары, КМС, произвольная программа

13:30

Девушки, КМС, короткая программа

14:30

Юноши, КМС, короткая программа

17:05

13 октября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

10:45

Юноши, КМС, произвольная программа

13:35

14 октября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:00

Женщины, короткая программа

14:45

Танцы на льду, ритм-танец

16:30

15 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

12:30

Женщины, произвольная программа

14:30

Танцы на льду, произвольный танец

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников станет известен позднее. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Танцы на льду: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

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10 комментариев

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Бу!
а че, за публикацию всего состава участников с вас денег возьмут, что ли?
+10
-2
+8
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galik55
Уже скоро, ура.
У Мужчин за всех Макара, Глеба, Андрея и Женю.
С девами ясно. Но Хромых, очень рада видеть на соревнованиях.
+5
0
+5
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Kareglazaya
Ответ Бу!
а че, за публикацию всего состава участников с вас денег возьмут, что ли?
В прошлом году так же было. Самых известных укажут, а остальных спортсменов как будто не существует
+4
0
+4
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elenaa
состав бы и плюсом юниоров тоже
+3
0
+3
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Mira Val
Списки всех участников будут 10-ого октября, видимо)
+1
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+1
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Kareglazaya
Есть кто-нибудь из Уфы? Скажите, что такое курай?) Это же вроде музыкальный инструмент какой-то?
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Док Аксель
Через две недели окунёмся в первый этап ГП. Состав классный и борьба за призы будет интересной и упорной. Будет на кого посмотреть и о чём поговорить.
+2
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0
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elenaa
а на мемориал Панина есть у кого то спимки участников и юниоров тоже?
0
0
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