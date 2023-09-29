Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
С 11 по 15 октября в Уфе пройдет первый этап Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Расписание соревнований
11 октября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
15:45
Пары, КМС, короткая программа
18:00
12 октября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
11:15
Пары, КМС, произвольная программа
13:30
Девушки, КМС, короткая программа
14:30
Юноши, КМС, короткая программа
17:05
13 октября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
10:45
Юноши, КМС, произвольная программа
13:35
14 октября, суббота
Мужчины, короткая программа
13:00
Женщины, короткая программа
14:45
Танцы на льду, ритм-танец
16:30
15 октября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа
12:30
Женщины, произвольная программа
14:30
Танцы на льду, произвольный танец
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников станет известен позднее. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.
Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
Танцы на льду: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24
Валиева против учениц Плющенко, Косторная и Куница в составе: фигуристов распределили по этапам Гран-при
У Мужчин за всех Макара, Глеба, Андрея и Женю.
С девами ясно. Но Хромых, очень рада видеть на соревнованиях.