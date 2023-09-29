Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

С 11 по 15 октября в Уфе пройдет первый этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Расписание соревнований

11 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

15:45

Пары, КМС, короткая программа

18:00

12 октября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

11:15

Пары, КМС, произвольная программа

13:30

Девушки, КМС, короткая программа

14:30

Юноши, КМС, короткая программа

17:05

13 октября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

10:45

Юноши, КМС, произвольная программа

13:35

14 октября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:00

Женщины, короткая программа

14:45

Танцы на льду, ритм-танец

16:30

15 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

12:30

Женщины, произвольная программа

14:30

Танцы на льду, произвольный танец

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников станет известен позднее. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Танцы на льду: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

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