Савосин и Мозалев чисто откатали короткие программы на этапе Гран-при России в Уфе, Семененко допустил степ-аут на четверном тулупе
Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Уфе.
Роман Савосин исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов (100,89 балла).
Макар Игнатов коснулся льда рукой на выезде с четверного риттбергера, прыгнул тройной аксель и упал с четверного тулупа (81,26 балла).
Андрей Мозалев прыгнул четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп (97,14 балла).
Глеб Лутфуллин сделал четверной риттбергер, допустил степ-аут на четверном сальхове и прыгнул тройной аксель (87,42 балла).
Евгений Семененко допустил степ-аут на четверной тулупе, исполнил четверной сальхов – тройной тулуп и тройной аксель (97,74 балла).
Спасибо тройке комментаторов, много позитива и добрых слов.
За прыжки с характерным кивком самолётом + 2.90?! Вы это серьёзно?! И компы выше Мозалева на 2 балла?!
Не стоит так унижать болельщиков, да и самих спортсменов тоже!
Женьке его спорное чемпионство уже много пользы не принесло. Он и без грибов интересный спортсмен и хороший парень.
Удачи всем в ПП!
Семененко..господи, опять этот мишинский блат в действии. Зачем? Ну слепых-то нет.
Откуда вообще у него 10 баллов разницы с тем же Лутфуллиным, если у обоих степ-аут. Глеб, кстати, гораздо компонентнее Евгения.