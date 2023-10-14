Савосин и Мозалев чисто откатали короткие программы на этапе Гран-при России в Уфе, Семененко допустил степ-аут на четверном тулупе

Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Уфе.

исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов (100,89 балла).

коснулся льда рукой на выезде с четверного риттбергера, прыгнул тройной аксель и упал с четверного тулупа (81,26 балла).

прыгнул четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп (97,14 балла).

сделал четверной риттбергер, допустил степ-аут на четверном сальхове и прыгнул тройной аксель (87,42 балла).

допустил степ-аут на четверной тулупе, исполнил четверной сальхов – тройной тулуп и тройной аксель (97,74 балла).