Савосин и Мозалев чисто откатали короткие программы на этапе Гран-при России в Уфе, Семененко допустил степ-аут на четверном тулупе

Теги сборная России мужское катание Роман Савосин Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Глеб Лутфуллин Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Уфе.

Роман Савосин исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов (100,89 балла).

Макар Игнатов коснулся льда рукой на выезде с четверного риттбергера, прыгнул тройной аксель и упал с четверного тулупа (81,26 балла).

Андрей Мозалев прыгнул четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп (97,14 балла).

Глеб Лутфуллин сделал четверной риттбергер, допустил степ-аут на четверном сальхове и прыгнул тройной аксель (87,42 балла).

Евгений Семененко допустил степ-аут на четверной тулупе, исполнил четверной сальхов – тройной тулуп и тройной аксель (97,74 балла).

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13 комментариев

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N-fox
По общим впечатления от КП. Савосин - это была бомба, идеальный прокат. Мозалев - невероятная эстетика и глубокая программа, с одной помаркой, но браво! Лутфуллин - очень красиво смотрится, жаль, что без каскада. Семененко - должен быть третьим.
Спасибо тройке комментаторов, много позитива и добрых слов.
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Darya-yeNoor
У Мозалёва было шаткое приземление на трикселе, наказанное минусовым ГОЕ. На дорожке он споткнулся, никак не наказан. Чистым был только Савосин.
+10
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Iren
При всей моей симпатии к Жене Семененко, сегодня он должен быть третьем.
За прыжки с характерным кивком самолётом + 2.90?! Вы это серьёзно?! И компы выше Мозалева на 2 балла?!
Не стоит так унижать болельщиков, да и самих спортсменов тоже!
Женьке его спорное чемпионство уже много пользы не принесло. Он и без грибов интересный спортсмен и хороший парень.
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Оз
Ответ Darya-yeNoor
У Мозалёва было шаткое приземление на трикселе, наказанное минусовым ГОЕ. На дорожке он споткнулся, никак не наказан. Чистым был только Савосин.
А что же Вы про Семененко не пишете? Про его компы грибные? С чего вдруг они у него на 2 балла ниже Мозалева?! У Жени серьёзная ошибка на прыжке!
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Наши победят
Какая приятная и грамотная речь у Миши Коляды. Все комментарии доброжелательные, по делу. Приглашайте Мишу почаще!!!
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Аленка_76
Роман молодец!
Удачи всем в ПП!
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Iririna
Савосин сегодня мой фаворит,чистенько откатал программу.Мозалев и Семененко очень даже неплохо, и программы хороши.Понравился парень из Ставрополя.
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Elena Savanuk
Роман - герой первого дня мужского турнира ! Желаю Роме чистого льда в завтрашнем прокате ПП !
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Лучшее_враг_хорошего
Роман и Андрей - прекрасно!
Семененко..господи, опять этот мишинский блат в действии. Зачем? Ну слепых-то нет.
Откуда вообще у него 10 баллов разницы с тем же Лутфуллиным, если у обоих степ-аут. Глеб, кстати, гораздо компонентнее Евгения.
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N-fox
Ответ Оз
А что же Вы про Семененко не пишете? Про его компы грибные? С чего вдруг они у него на 2 балла ниже Мозалева?! У Жени серьёзная ошибка на прыжке!
У Семененко выше на два балла. Вообще непонятно, с какого потолка эти два балла взялись.
+6
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Док Аксель
Перед началом этапа писал, что питерский квартет разыграет призы между собой. Но Роман Савосин своим шикарным прокатом в КП, решил вмешаться в их спор. Удачи Роме в ПП !
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Darya-yeNoor
Ответ Оз
А что же Вы про Семененко не пишете? Про его компы грибные? С чего вдруг они у него на 2 балла ниже Мозалева?! У Жени серьёзная ошибка на прыжке!
Написала в соседней ветке, там читайте.
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Алеся Ткаченко
Лутфуллин без каскада получается был?Ну тогда понятно,почему его так оценили.
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