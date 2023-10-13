Ирина Роднина: «Бах был неплохим фехтовальщиком, но стал совершенно ужасным деятелем международного олимпийского движения»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Фигурное катание

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за вхождения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Это никак не повлияет на допуск или недопуск в Париже. Очередное действие против нашего спорта со стороны МОК. Ничего в этом хорошего нет, но и паниковать не стоит.

Нам уже столько плохого сделали, что это заявление намного хуже ситуацию не сделает. Да, будет еще сложнее отстаивать свои права, но и до этого не очень получалось.

Это больше дело лично Баха, который был неплохим фехтовальщиком, но стал совершенно ужасным деятелем международного олимпийского движения.

А в Париж мы точно не поедем боевым составом, так как отборочные пропустили, а индивидуальные виды спорта в России ведут ЦСКА и «Динамо», которые под запретом. Им легче нас вообще не пускать. Или пустить, но перед этим обескровить», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

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3 комментария

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outvoice
Ирина Роднина была неплохой фигуристкой, но стала совершенно отвратительным депутатом
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Биомеханоид
Глянь в зеркало кем ты стала
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Иван Иванов
А минимум до 20года Бах был как бы нашим:
https://www.sports.ru/athletics/1065289221.html
А оказывается много лет притворялся порядочным человеком.
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