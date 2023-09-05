Ирина Роднина: «Что теперь представляет из себя Олимпиада или чемпионаты мира? Видела последний ЧМ по фигурному катанию – плакать хочется»
Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение изжило себя.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что не нужно соглашаться на условия Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян на турниры.
– Понимаю нынешних спортсменов, которые сейчас тренируются, продолжают верить в возвращение на мировую арену. Они могут мне сказать: конечно, она выиграла в свое время, а теперь нам советует, чтобы мы не участвовали.
Но сознательно идти на унижения, оскорбления, которые мы никак не заслужили, по крайней мере, спортсмены своими результатами – значит, еще больше подставлять наших ребят.
Даже если будет какой‑то результат, победа в таких условиях, которые поставили нам МОК и международные федерации, это будет результат с такой оскоминой.
Будь я на месте российских спортсменов, я бы ни за что не согласилась выступать на таких условиях. Мне очень жалко ребят, что они оказались в такой ситуации. Но мы тоже проходили через это – наши ребята не участвовали в Олимпийских играх 1984 года.
Вот господин Томас Бах прибавил к олимпийскому девизу слово «вместе». А этот девиз сейчас не работает. Обидно за руководителей международного спорта. В нынешнем виде олимпийское движение уже изжило себя.
– Нужна альтернатива изжившему движению?
– Да, не бывает так, что свято место пустует. Любой спортсмен хочет показать свой результат на наивысшем уровне.
А что теперь представляет из себя Олимпиада или чемпионаты мира? Вот видела я последний чемпионат мира по фигурному катанию – просто плакать хочется. Смотреть такие соревнования точно не хочется, – сказала Роднина.
Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать
А если точнее, то огромная часть этого спортивного мира, плевать хотела на фигурное катание.