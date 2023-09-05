Ирина Роднина: «Что теперь представляет из себя Олимпиада или чемпионаты мира? Видела последний ЧМ по фигурному катанию – плакать хочется»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение изжило себя.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что не нужно соглашаться на условия Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска россиян на турниры. 

– Понимаю нынешних спортсменов, которые сейчас тренируются, продолжают верить в возвращение на мировую арену. Они могут мне сказать: конечно, она выиграла в свое время, а теперь нам советует, чтобы мы не участвовали.

Но сознательно идти на унижения, оскорбления, которые мы никак не заслужили, по крайней мере, спортсмены своими результатами – значит, еще больше подставлять наших ребят.

Даже если будет какой‑то результат, победа в таких условиях, которые поставили нам МОК и международные федерации, это будет результат с такой оскоминой.

Будь я на месте российских спортсменов, я бы ни за что не согласилась выступать на таких условиях. Мне очень жалко ребят, что они оказались в такой ситуации. Но мы тоже проходили через это – наши ребята не участвовали в Олимпийских играх 1984 года.

Вот господин Томас Бах прибавил к олимпийскому девизу слово «вместе». А этот девиз сейчас не работает. Обидно за руководителей международного спорта. В нынешнем виде олимпийское движение уже изжило себя.

– Нужна альтернатива изжившему движению?

– Да, не бывает так, что свято место пустует. Любой спортсмен хочет показать свой результат на наивысшем уровне.

А что теперь представляет из себя Олимпиада или чемпионаты мира? Вот видела я последний чемпионат мира по фигурному катанию – просто плакать хочется. Смотреть такие соревнования точно не хочется, – сказала Роднина. 

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

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20 комментариев

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brig_Mercury
ЧМ по лёгкой атлетике, футболу, баскетболу прямо загибаются без наших спортсменов. Кстати а что у нас внутренние старты наверное бьют рекорды посещаемости и телерейтингов?
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+19
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Docentr9
А говорили, что смотреть никто не будет без наших.
+22
-4
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Olga.t
ОИ-84 были летними, Роднина никак от пропуска этих Игр не пострадала.
+16
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Антон Савельев
Ответ brig_Mercury
ЧМ по лёгкой атлетике, футболу, баскетболу прямо загибаются без наших спортсменов. Кстати а что у нас внутренние старты наверное бьют рекорды посещаемости и телерейтингов?
Сборную ротенберга ю25 и их серию недавнюю, до сих пор всей семьей по пятницам смотрим вечером, после скабеевой и соловьева!
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Mbest77
Ответ Olga.t
ОИ-84 были летними, Роднина никак от пропуска этих Игр не пострадала.
До 90-х летние и зимние олимпиады были в один год, соответственно в этом же году была зимняя олимпиада в Сараево. Ну естественно, ее не бойкотировали
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Arima Baki
Когда узнал что у сие особы́ дочка в Америке то сразу понял у Оскара Кучеры серьезный конкурент)
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Kareglazaya
У парней и танцевальных пар на ЧМ была очень даже высокая конкуренция, и достойный уровень. Так что уж не стоит лить слезы)))
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Mbest77
Согласен! Зачем нужен хоккей на олимпиаде, если есть матчи сборной Ротенберга с белорусами
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Gemma157
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Вроде тут все били себя в грудь что не будут смотреть ЧМ. Оказывается, смотрели. Обманули что ли? 🤔
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AaA
Хочется? Поплачь. Даже пореветь можешь! Не надо себя сдерживать. А еще лучше позови зрителей и прочих сочувствующих. Поддержите друг друга. Может полегчает. Белуга.
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fewral
Интересно, это линия партии или отсебятина... Что-то часто в последнее время так говорят.
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Белые Росы
Видели-помним ЧМ-2021 по фигурному катанию — плакать хотелось. А она его видела?
+3
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GMF
Побольше поплачешь - поменьше пописаешь.
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МТБ
Думаю ЧМ как-нибудь переживёт слёзы Родниной, там немного другие метрики
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Vladislove Dobry
А мне вот обидно , что такие как Роднина сидят в госдуме . Законотворец блин . Смешно . Везде лезет со своими тупыми комментариями .
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Денис Давыдов
Ответ brig_Mercury
ЧМ по лёгкой атлетике, футболу, баскетболу прямо загибаются без наших спортсменов. Кстати а что у нас внутренние старты наверное бьют рекорды посещаемости и телерейтингов?
конечно всегда били, бьют и будут бить. ща просто цифры немного подрисуем, у нас опыт в этом большой на все 146%, и все будет отлично.
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Ярик01
Депутат не может хотеть плакать или сопереживать людям, изъят функционал с мандатом, нам то не заливай
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Mari Gams
Легко быть такой принципиальной , когда все твои соревнования в прошлом и медали дома лежат , а молодые спортсмены годы тратили не для того , чтобы дома у телевизора рыдать , смотря , как другие выступают ( они тоже хотят быть чемпионами и не только на местечковых соревнованиях
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Вечно в бане
Расскажите бабульке, что не фигурным катанием жив спортивный мир.
А если точнее, то огромная часть этого спортивного мира, плевать хотела на фигурное катание.
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Денис Давыдов
Ответ Фоксвольф3399
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она просто скажет что это все русофобские байки и все патриоты будут ей рукоплескать.
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Фоксвольф3399
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