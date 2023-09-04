Бах о России в Париже-2024: «У нас есть четкие рекомендации. Но не думаю, что окончательное решение примем в ближайшие дни»

Томас Бах сообщил, что МОК до сих пор не принял решение по России в Париже-2024.

«Я не думаю, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Но я думаю, что у всех есть четкое представление о том, как мы это видим, благодаря рекомендациям, которые мы даем международным федерациям.

То есть никаких сборных, никаких гимнов, никаких цветов флага, никакой национальной идентификации в отношении России и Беларуси.

Но, с другой стороны, мы предоставляем возможность спортсменам, которые не поддерживают боевые действия и не связаны с армией или другими подобными службами в России или Беларуси, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены, а не как представители своей страны», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) в интервью CNBCTV18.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?