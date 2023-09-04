Бах о России в Париже-2024: «У нас есть четкие рекомендации. Но не думаю, что окончательное решение примем в ближайшие дни»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах сборная Беларуси Париж-2024 Легкая атлетика

Томас Бах сообщил, что МОК до сих пор не принял решение по России в Париже-2024.

«Я не думаю, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Но я думаю, что у всех есть четкое представление о том, как мы это видим, благодаря рекомендациям, которые мы даем международным федерациям.

То есть никаких сборных, никаких гимнов, никаких цветов флага, никакой национальной идентификации в отношении России и Беларуси.

Но, с другой стороны, мы предоставляем возможность спортсменам, которые не поддерживают боевые действия и не связаны с армией или другими подобными службами в России или Беларуси, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены, а не как представители своей страны», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) в интервью CNBCTV18.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?

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13 комментариев

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Денис Ширинов
Бах признался, что у него есть хозяин, что он никто, зато честно, ну все это и так знали🤷‍♂️
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Pertinax Gandi
Никуда они не пустят, если даже на Азиатские игры не пустили.
+3
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Uriy walmart
Ответ Pertinax Gandi
Никуда они не пустят, если даже на Азиатские игры не пустили.
Может и пустят, если до Олимпиады успеют совершить более успешный и законченный марш
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Arty K.
как вам скажут, так и будет, не пускай пыль в глаза
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igls54
Фуги Баха о России в Париже
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Marcus Varro
Поедут, если поедут вообще, только теннисисты.
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Сергей Лепехин
Рекомендации ? Указания
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Гусеконь
есть чёткие рекомендации русских не пускать
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Glukinho
из вашингтонского обкома?
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