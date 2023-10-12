Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов: «В чем разница в понимании МОК между Крымом и Севастополем и нашими новыми территориями?»

Василий Конов на примере Крыма назвал несостыковки в решении МОК отстранить ОКР.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав четырех представительств новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

«В свете сегодняшнего официального, что важно, решения МОК есть два вопроса к Томасу Баху (главе МОК – Sports.ru) и его друзьям-соратникам, принципиальным и справедливым.

Вопрос первый: в 2016 году ОКР принял в состав олимпийские комитеты Крыма и Севастополя. И для МОК это было ок. Т. е. МОК согласен, что эти территории российские и здесь возражений нет.

Олимпийская хартия тогда и олимпийская хартия сейчас, и это второй вопрос, одинаковая, так что же изменилось, что МОК получил право решить, где и чьи территории и на основании какого ж пункта он вдруг принимает такие решения?

И на основании какого пункта олимпийской хартии МОК принимает абсолютно дискриминационные решения по отношению к российским спортсменам? Даже вот три вопроса. Но мне очень на первый вопрос хочется получить вопрос – в чем разница в понимании МОК между Крымом и Севастополем и нашими новыми территориями?

Попросил уже коллег соответствующий запрос господину Адамсу (директору МОК по коммуникациям – Sports.ru) отправить. Что же до самого решения, то, как и писал выше, на спортсменов оно никак не влияет, здесь ОКР абсолютно чист. ОКР и так был отодвинут от истории с Парижем.

В остальном, как сказано в заявлении ОКР, все ограничения уже действуют 1,5 года и никаких новых санкций не будет. В феврале 2022 года МОК перестал нам перечислять деньги, убрал нас по максимуму (помимо Исинбаевой), свернул программу солидарности и занял совершенно неконструктивную позицию. Т. е. для ОКР рисков и минусов – ноль.

Оставаясь во внутренней повестке, ОКР принимает абсолютно верное решение и в ответ получает то, чего не было полтора года – документ, на основании которого теперь можно идти в суд с вопросом – а что это было и на каком основании? А оснований нет.

Вспомните решения по ПКР (Паралимпийскому комитету России – Sports.ru). Впрочем, иллюзий никаких нет относительно Баха. Вспомнить хотя бы недавнюю ситуацию с Харлан», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в своем телеграм-канале.