Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов: «В чем разница в понимании МОК между Крымом и Севастополем и нашими новыми территориями?»

Теги Елена Исинбаева МОК Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах сборная Украины жен Василий Конов Париж-2024 Ольга Харлан ПКР Марк Адамс Матч ТВ Легкая атлетика

Василий Конов на примере Крыма назвал несостыковки в решении МОК отстранить ОКР.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав четырех представительств новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

«В свете сегодняшнего официального, что важно, решения МОК есть два вопроса к Томасу Баху (главе МОК – Sports.ru) и его друзьям-соратникам, принципиальным и справедливым.

Вопрос первый: в 2016 году ОКР принял в состав олимпийские комитеты Крыма и Севастополя. И для МОК это было ок. Т. е. МОК согласен, что эти территории российские и здесь возражений нет.

Олимпийская хартия тогда и олимпийская хартия сейчас, и это второй вопрос, одинаковая, так что же изменилось, что МОК получил право решить, где и чьи территории и на основании какого ж пункта он вдруг принимает такие решения?

И на основании какого пункта олимпийской хартии МОК принимает абсолютно дискриминационные решения по отношению к российским спортсменам? Даже вот три вопроса. Но мне очень на первый вопрос хочется получить вопрос – в чем разница в понимании МОК между Крымом и Севастополем и нашими новыми территориями?

Попросил уже коллег соответствующий запрос господину Адамсу (директору МОК по коммуникациям – Sports.ru) отправить. Что же до самого решения, то, как и писал выше, на спортсменов оно никак не влияет, здесь ОКР абсолютно чист. ОКР и так был отодвинут от истории с Парижем.

В остальном, как сказано в заявлении ОКР, все ограничения уже действуют 1,5 года и никаких новых санкций не будет. В феврале 2022 года МОК перестал нам перечислять деньги, убрал нас по максимуму (помимо Исинбаевой), свернул программу солидарности и занял совершенно неконструктивную позицию. Т. е. для ОКР рисков и минусов – ноль.

Оставаясь во внутренней повестке, ОКР принимает абсолютно верное решение и в ответ получает то, чего не было полтора года – документ, на основании которого теперь можно идти в суд с вопросом – а что это было и на каком основании? А оснований нет.

Вспомните решения по ПКР (Паралимпийскому комитету России – Sports.ru). Впрочем, иллюзий никаких нет относительно Баха. Вспомнить хотя бы недавнюю ситуацию с Харлан», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в своем телеграм-канале.

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44 комментария

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Ярик01
Хорошая логика, в 2006 году ты украл из магазина бутылку, а в 2023 года возмущаешься что за очередную бутылку срок дали, как же так, в прошлом же не заметили и не возмущались
+73
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Maturmalai
Разница как между условным сроком за первое нарушение, и реальным сроком за последующее.
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Девушка Безимени
в спортлото, в спортлото напишите
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Насонов Дмитрий
Ну, значит тогда ошиблись. Аннулировать все результаты российских спортсменов с 2016 года на ОИ?
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Nachalnik
Конов оказался конкретным конъюнктурщиком
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Cruel Snake
Они один раз проглотили, а эти подумали, что так всегда будет. Реально думают что рецидив никто не заметил и всё с рук сойдёт
+24
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Игорь Новиков
Ответ Nachalnik
Конов оказался конкретным конъюнктурщиком
Всегда им был.
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Jadie James
Согласен, результаты все отменить с 2014 года, как предложил Конов.
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Nachalnik
Ответ Игорь Новиков
Всегда им был.
Когда-то было не так заметно… но это было давно, да
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papadok
Скорее всего, разницы никакой. Просто время наступило выкинуть нас за шкирку, а дальше люди уровня Конова пусть сами себя развлекают в Басманных судах, упражняются в казуистике, красноречии и укреплении самооценки. Просто, во всей этой истории мы думали, что сожрут всё, раз Крым сожрали, оказалось - нет. И отстранение ОКР - не самая большая проблема.
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unreality
Ну так-то да, получается, они Крым признают российским 😁
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SergeyFedorov93
Да брось, Вась. Игры БРИКС есть же, отправляй лучше съёмочную бригаду туда и освобождай прайм-тайм
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Марат Люсьеныч
Вся логика российских властей в этом спиче неуважаемого Конова - Один раз прокатило с небольшим скандалом, а почему сейчас нельзя?
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papadok
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Осталось добиться одобрения лиги сексуальных реформ.
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Pb-SE
Ответ Ярик01
Хорошая логика, в 2006 году ты украл из магазина бутылку, а в 2023 года возмущаешься что за очередную бутылку срок дали, как же так, в прошлом же не заметили и не возмущались
С поправкой на то, что в 2006 (кстати, почему 2006, а не 2014?) получилось стащить бутылку почти незаметно, а в 2023 пришлось ради бутылки перестрелять пол-магазина.
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Evgeny Valyaev
Если честно, то разница огромная. Василий Конов может завтра приехать в г. Херсон или г. Запорожье, как в любой город Крыма? Очевидно, что нет.

Очевидно, что ОКР не нужно было спешить с этими 4 "новыми регионами" и включать их куда-то. И без этого проблем хватает. Хотя если руководству ОКР платят за пустые политические заявления, то ок. Но тогда уже нужно объявить публично, что Россия больше ни ногой в олимпийскую мировую семью, ни ногой в другие международные соревнования - и отпустить профспортсменов в другие сборные. А то они чего-то ждут, надеются.
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Алешка Терминатор
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Ни в чём. Крым, Донецк, Одесса, Харьков, Киев - это всё Россия. К России не имеют отношения украинские территории западнее Винницы и пользователи спортса либеральной направленности.
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sled
Вася думал, что тогда прокатило, то прокатит и сейчас, на то он и Вася
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ivan555navi
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Ответ Марат Люсьеныч
зигуй активнее, великодержавник
свастика это всё твои западные ценности.
недаром твой гитлер на каждом шагу орал что он генетический европеец, как сейчас визжат их последователи на окраине
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damondiamond
в 2016 надо было кланяться, а в 2023 уже нет
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brig_Mercury
Вася. Если соревнования в Крыму худо-бедно проведут и МатчТВ их наверное осветит. То вот новыми регионами не все так однозначно.
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Марат Люсьеныч
Ответ ivan555navi
русофобы, не найдетесь, что-бы ваши хозяева не придумывали, русский народ не продаст свою страну, а на вас просто мерзко смотреть
что там Херсон русский народ не отдал или как?
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Ksenia RN
До сих пор пытаются найти какую-то логику в действиях этих ... Какой смысл в этом? Или тупо потрындеть?
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Злой Руся
Ответ Ярик01
Хорошая логика, в 2006 году ты украл из магазина бутылку, а в 2023 года возмущаешься что за очередную бутылку срок дали, как же так, в прошлом же не заметили и не возмущались
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Ярик01
Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
Бестолковая, не хочешь меня прочитать, прочитай хотя бы текст новости. речь о членстве крымских "комитетов" в ОКР.
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