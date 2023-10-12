Гран-при России. «Край курая». КМС. Блинникова и Карпов, Романова и Назаров, Шегай и Шамшуров покажут произвольные программы
12 октября на этапе Гран-при России юниорские пары покажут произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Кира Доможирова – Илья Вегера
3. Елизавета Романова – Валерий Назаров
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
После короткой программы
1. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,22
2. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 57,97
3. Кира Доможирова – Илья Вегера – 56,16
4. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 53,31
Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
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