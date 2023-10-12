Гран-при России. «Край курая». КМС. Блинникова и Карпов, Романова и Назаров, Шегай и Шамшуров покажут произвольные программы

Теги результаты пары Серия Гран-при России Елизавета Романова Валерий Назаров Майя Шегай Игорь Шамшуров Алексей Карпов Кира Доможирова Илья Вегера Алиса Блинникова Фигурное катание

12 октября на этапе Гран-при России юниорские пары покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Кира Доможирова – Илья Вегера

3. Елизавета Романова – Валерий Назаров

4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

После короткой программы

1. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,22

2. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 57,97

3. Кира Доможирова – Илья Вегера – 56,16

4. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 53,31

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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