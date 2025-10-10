0

Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес, Харрис и Чан выступят с произвольными танцами

Дэвис и Смолкин выступят с произвольным танцем на турнире Trialeti Trophy.

Танцевальные дуэты выйдут на лед 10 октября.

Trialeti Trophy

Тбилиси, Грузия

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 11:45 по московскому времени.

Первая разминка

4. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)

5. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) 

Вторая разминка

6. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

7. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

8. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

9. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) 

10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

Третья разминка

11. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

12. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) 

14. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

15. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

Положение после ритм-танца

1. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия) – 80,35

2. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 71,49

3. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 70,27

4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 69,88

5. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 69,69

6. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 64,17

7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 62,11

8. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 59,62

9. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 59,10

10. Ангелина КудрявцеваИлья Каранкевич (Кипр) – 57,86

11. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) – 56,83

12. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 56,63

Полные результаты – здесь.

