Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес, Харрис и Чан выступят с произвольными танцами
Танцевальные дуэты выйдут на лед 10 октября.
Trialeti Trophy
Тбилиси, Грузия
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 11:45 по московскому времени.
Первая разминка
4. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)
5. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
Вторая разминка
6. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
7. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
8. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
9. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
Третья разминка
11. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
12. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
14. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
15. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
Положение после ритм-танца
1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 80,35
2. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 71,49
3. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 70,27
4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 69,88
5. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 69,69
6. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 64,17
7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 62,11
8. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 59,62
9. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 59,10
10. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 57,86
11. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан) – 56,83
12. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 56,63
Полные результаты – здесь.
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун