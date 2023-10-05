Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Гейниш и Чигирев, Хабибуллина и Княжук выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты пары Мемориал Панина Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Виктория Васильева Роман Запорожец Дмитрий Чигирев Наталья Хабибуллина Екатерина Гейниш Майя Шегай Игорь Шамшуров Фигурное катание

6 октября на мемориале Панина будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:05 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Вторая разминка

3. Виктория Васильева – Роман Запорожец

4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 75,87

2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 68,73

3. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 64,99

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 63,92

5. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 59,14

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1 комментарий

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Аленка_76
Всем парам удачи в ПП!
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+3
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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