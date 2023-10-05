Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Гейниш и Чигирев, Хабибуллина и Княжук выступят с произвольными программами

6 октября на мемориале Панина будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.

Санкт-Петербург

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:05 по московскому времени.

Первая разминка

1. – Игорь Шамшуров

2. – Илья Княжук

Вторая разминка

3. – Роман Запорожец

4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

5. Александра Бойкова –

После короткой программы

1. – Дмитрий Козловский – 75,87

2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 68,73

3. Виктория Васильева – – 64,99

4. Наталья Хабибуллина – – 63,92

5. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 59,14