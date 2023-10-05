Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Гейниш и Чигирев, Хабибуллина и Княжук выступят с произвольными программами
6 октября на мемориале Панина будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:05 по московскому времени.
Первая разминка
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Вторая разминка
3. Виктория Васильева – Роман Запорожец
4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 75,87
2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 68,73
3. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 64,99
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 63,92
5. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 59,14
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