Trialeti Trophy. Браун, Егадзе, Ямамото, Литвинцев, Селевко представят короткие программы
Браун, Егадзе, Ямамото покажут короткие программы на турнире Trialeti Trophy.
Фигуристы выйдут на лед 9 октября.
Trialeti Trophy
Тбилиси, Грузия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 19.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ли Си Хен (Южная Корея)
2. Донован Каррильо (Мексика)
3. Арлет Леванди (Эстония)
4. Даниил Корабельнико (Литва)
5. Никита Старостин (Германия)
6. Адам Хагара (Словакия)
Вторая разминка
7. Ника Егадзе (Грузия)
8. Владимир Самойлов (Польша)
9. Сота Ямамото (Япония)
10. Даниэль Мартынов (США)
11. Томоки Хиваташи (США)
12. Никита Кривошеев (Казахстан)
Третья разминка
13. Джейсон Браун (США)
14. Кирилл Марсак (Украина)
15. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
16. Георгий Рештенко (Чехия)
17. Пабло Гарсия (Испания)
18. Александр Селевко (Эстония)
