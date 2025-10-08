0

Trialeti Trophy. Браун, Егадзе, Ямамото, Литвинцев, Селевко представят короткие программы

Браун, Егадзе, Ямамото покажут короткие программы на турнире Trialeti Trophy.

Фигуристы выйдут на лед 9 октября. 

Trialeti Trophy

Тбилиси, Грузия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 19.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Ли Си Хен (Южная Корея)

2. Донован Каррильо (Мексика)

3. Арлет Леванди (Эстония)

4. Даниил Корабельнико (Литва)

5. Никита Старостин (Германия)

6. Адам Хагара (Словакия)

Вторая разминка

7. Ника Егадзе (Грузия)

8. Владимир Самойлов (Польша)

9. Сота Ямамото (Япония)

10. Даниэль Мартынов (США)

11. Томоки Хиваташи (США)

12. Никита Кривошеев (Казахстан)

Третья разминка

13. Джейсон Браун (США)

14. Кирилл Марсак (Украина)

15. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

16. Георгий Рештенко (Чехия)

17. Пабло Гарсия (Испания)

18. Александр Селевко (Эстония)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Сота Ямамото
logoДжейсон Браун
Владимир Литвинцев
Арлет Леванди
сборная Словакии
logoсборная Украины
Ника Эгадзе
Александр Селевко
результаты
logoсборная Чехии
logoсборная Литвы
Томоки Хиваташи
logoсборная США
Даниэль Мартынов
Владимир Самойлов
logoсборная Германии
logoISU Challenger
logoсборная Испании
Кирилл Марсак
Донован Каррильо
Trialeti Trophy
мужское катание
Адам Хагара
logoсборная Японии
сборная Грузии
logoсборная Казахстана
Никита Старостин
сборная Мексики
logoсборная Эстонии
Георгий Рештенко
logoсборная Южной Кореи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров победил, Эгадзе – 2-й, Браун – 3-й
3244 октября, 10:51
Мемориал Непелы. Аймо победил, Риццо – 2-й, Грассль – 3-й
6527 сентября, 19:44
Мемориал Непелы. Аймо выиграл короткую программу, Грассль – 2-й, Санчез – 3-й, Риццо – 4-й, Мемола – 5-й
7826 сентября, 20:58
Главные новости
Татьяна Тарасова: «На фигурном катании всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион?»
1625 минут назад
Синицына о четверных: «Все зависит только от физической формы, от мышечной массы. Когда я в отличной форме — я готова к этому прыжку»
131 минуту назад
Ксения Синицына: «Очень хотела стать чемпионкой Москвы — все-таки это статус. Удивилась, что были призовые»
36 минут назад
Косторная о паре Коробейниковой и Куницы: «За два месяца они проделали хорошую работу, учитывая, что тренировались не каждый день»
341 минуту назад
Дзепка, Сарновская, Лазарев, Колесников, Ковязина и Мохов, Пестова и Лагутов выступят на первом этапе Гран-при России среди юниоров
1сегодня, 20:39
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы
сегодня, 19:56
Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы
1сегодня, 19:42
Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарычева, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
3сегодня, 18:42
Чемпионка Европы Петрыкина взяла перерыв в соревнованиях
4сегодня, 17:59
Мухортова о двух стартах подряд: «Мы же делаем на тренировке эти прокаты. Почему бы не выступить при зрителях в соревновательной атмосфере?»
5сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
1сегодня, 19:26
Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы
сегодня, 19:05
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14