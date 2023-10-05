Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук, Гейниш и Чигирев покажут короткие программы
5 октября пары покажут короткие программы на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Пары
Короткая программа
Начало – 22.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия 38».
Первая разминка
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
2. Виктория Васильева – Роман Запорожец
Вторая разминка
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
5. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный
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