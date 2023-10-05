Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук, Гейниш и Чигирев покажут короткие программы

Теги результаты пары Мемориал Панина Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Дмитрий Чигирев Наталья Хабибуллина Екатерина Гейниш Майя Шегай Игорь Шамшуров Фигурное катание

5 октября пары покажут короткие программы на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 22.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия 38».

Первая разминка

1. Александра БойковаДмитрий Козловский

2. Виктория Васильева – Роман Запорожец

Вторая разминка

3. Наталья ХабибуллинаИлья Княжук

4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

5. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный

1 комментарий

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Lieda
Всем гладкого льда! Рада видеть обновленных Сашу и Диму, успеха Екатерине и Дмитрию!
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