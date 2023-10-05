Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук, Гейниш и Чигирев покажут короткие программы

5 октября пары покажут короткие программы на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 22.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия 38».

Первая разминка

1. –

2. Виктория Васильева – Роман Запорожец

Вторая разминка

3. –

4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

5. – Игорь Шамшуров

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный