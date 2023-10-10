Гран-при России. «Край курая». КМС. Пары представят короткие программы

Теги сборная России результаты пары Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

11 октября на этапе Гран-при России в Уфе стартуют соревнования КМС в парах.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: список участников и распределение по разминкам будут добавлены позже.

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UVR
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Завтра соревнования, а списков нет. Как в анекдоте " Погоду на завтра, будем передавать послезавтра. "
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Уже и не надеялась на эти новости). И даже участников пока нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Всем удачи!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель_ФК
Не понятно, в чем собственно проблема, почему нельзя опубликовать списки участников, когда они уже все должны были приехать в Уфу еще сегодня. Да вообще уже должны быть списки и других этапов , а как же фигуристы смогут готовиться , если не знают на каком этапе выступают? Банально, билеты на самолет надо заказывать заранее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Жеребьёвка завтра в 10 утра по Москве, и списки появятся не раньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий