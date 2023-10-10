Гран-при России. «Край курая». КМС. Пары представят короткие программы
11 октября на этапе Гран-при России в Уфе стартуют соревнования КМС в парах.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
ПРИМЕЧАНИЕ: список участников и распределение по разминкам будут добавлены позже.
Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
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