Ника Эгадзе: «Специально выбрал грузинскую песню для короткой программы. Хочется выступить с ней на Олимпиаде, чтобы больше людей узнали о Грузии»

Ника Эгадзе поделился впечатлениями от выступления на Trialeti Trophy в Тбилиси.

Фигурист выступил с короткой программой и получил за прокат 89,60 балла.

«Плохо, что в прокате была серьезная ошибка. Второй старт подряд все не так, как получается на тренировках. И на дорожке сэкономил на эмоциях. Эта программа должна звучать по-другому.

Но я все равно доволен – очень понравилось кататься. Не ожидал, что зрители будут так громко болеть – тут просто бешеная поддержка публики. Я заезжаю на сальхов, и тут шум как на стадионе. Сказал себе собраться – надо же было доехать программу нормально.

Я специально выбрал грузинскую песню для своей короткой программы. Во-первых, знал, что Грузия получила «Челленджер» – хотелось сделать приятное своей публике. А еще очень хотел выступить на Олимпиаде с грузинской музыкой – хочется, чтобы больше людей узнали о Грузии.

Эту композицию я сначала выбрал для нашей юниорки, которой помогал ставить программу летом. Но она отказалась, а я понял, что хочу катать под это сам. Я предложил ее Бенуа Ришо – он ставил мне обе программы в этом сезоне – и он сразу согласился.

Сборы с Бенуа помогли мне поменять ощущения в прокате. Я стараюсь показать себя живым, а не просто ехать механически от элемента к элементу. Учусь смотреть во время проката на судей, отдавать эмоции зрителям.

Мы много занимались скольжением, и я был в шоке, что мне, оказывается, это так нравится! Не хотел со льда уходить. Потом уже много занимались техникой на нашем катке в Москве. Теперь задача все это собрать воедино на соревнованиях», – передает слова Эгадзе корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

