  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ника Эгадзе: «Специально выбрал грузинскую песню для короткой программы. Хочется выступить с ней на Олимпиаде, чтобы больше людей узнали о Грузии»
2

Ника Эгадзе: «Специально выбрал грузинскую песню для короткой программы. Хочется выступить с ней на Олимпиаде, чтобы больше людей узнали о Грузии»

Ника Эгадзе поделился впечатлениями от выступления на Trialeti Trophy в Тбилиси.

Фигурист выступил с короткой программой и получил за прокат 89,60 балла.

«Плохо, что в прокате была серьезная ошибка. Второй старт подряд все не так, как получается на тренировках. И на дорожке сэкономил на эмоциях. Эта программа должна звучать по-другому.

Но я все равно доволен – очень понравилось кататься. Не ожидал, что зрители будут так громко болеть – тут просто бешеная поддержка публики. Я заезжаю на сальхов, и тут шум как на стадионе. Сказал себе собраться – надо же было доехать программу нормально.

Я специально выбрал грузинскую песню для своей короткой программы. Во-первых, знал, что Грузия получила «Челленджер» – хотелось сделать приятное своей публике. А еще очень хотел выступить на Олимпиаде с грузинской музыкой – хочется, чтобы больше людей узнали о Грузии.

Эту композицию я сначала выбрал для нашей юниорки, которой помогал ставить программу летом. Но она отказалась, а я понял, что хочу катать под это сам. Я предложил ее Бенуа Ришо – он ставил мне обе программы в этом сезоне – и он сразу согласился.

Сборы с Бенуа помогли мне поменять ощущения в прокате. Я стараюсь показать себя живым, а не просто ехать механически от элемента к элементу. Учусь смотреть во время проката на судей, отдавать эмоции зрителям.

Мы много занимались скольжением, и я был в шоке, что мне, оказывается, это так нравится! Не хотел со льда уходить. Потом уже много занимались техникой на нашем катке в Москве. Теперь задача все это собрать воедино на соревнованиях», – передает слова Эгадзе корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева. 

Топ-фигурка дебютирует в Грузии – домашний турнир самой амбициозной команды сезона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Trialeti Trophy
Ника Эгадзе
мужское катание
сборная Грузии
Бенуа Ришо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Trialeti Trophy. Браун, Эгадзе, Литвинцев, Самойлов, Александр Селевко представят короткие программы
39сегодня, 16:30Live
Ника Эгадзе: «Я не представлял, как круто выступать дома, на своем катке. Настолько счастлив, что даже не нервничаю»
8сегодня, 08:12
Топ-фигурка дебютирует в Грузии – домашний турнир самой амбициозной команды сезона
44сегодня, 07:15
Главные новости
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
422 минуты назадLive
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Казанеки, Лонг, Круглов покажут короткие программы
23 минуты назадLive
Trialeti Trophy. Браун, Эгадзе, Литвинцев, Самойлов, Александр Селевко представят короткие программы
39сегодня, 16:30Live
Глеб Смолкин: «Коллеги-фигуристы спрашивали про Тбилиси. У нас рекомендации простые – поехать в центр города, там можно много всего увидеть»
46 минут назад
Смолкин об оценках за ритм-танец: «80 баллов – на данный момент устраивает. Хотелось бы получить что-то близкое на Гран-при, но пока вряд ли»
253 минуты назад
Ксения Синицына удивилась наличию призовых за победу на чемпионате Москвы
14сегодня, 16:41Видео
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин выиграли ритм-танец, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Беккер и Эрнандес – 3-и
17сегодня, 16:22
Самоделкина о Малинине: «Когда видишь, как Илья делает свои квады и сальто, хочется головой потрясти – это вообще реально? Казалось, он может взлететь»
1сегодня, 15:46
«Вечер вышел насыщенным. Уходили со льда с очень теплыми эмоциями». Трусова и Игнатов провели совместный мастер-класс
7сегодня, 15:25Фото
Синицына выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Москве
3сегодня, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
сегодня, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
4сегодня, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
3сегодня, 09:08
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 04:10
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24