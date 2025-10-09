  • Спортс
  • Смолкин об оценках за ритм-танец: «80 баллов – на данный момент устраивает. Хотелось бы получить что-то близкое на Гран-при, но пока вряд ли»
Смолкин об оценках за ритм-танец: «80 баллов – на данный момент устраивает. Хотелось бы получить что-то близкое на Гран-при, но пока вряд ли»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин ответили на вопросы журналистов на Trialeti Trophy.

Фигуристы показали на соревнованиях в Грузии ритм-танец под песню группы The Offspring – Pretty Fly (for a White Guy). Они заняли первое место с 80,35 балла.

– Слушали The Offspring до постановки танца?

Смолкин: Этот трек – да, я его обожаю. Включил на льду, всех сразу завело.

– А как вам вообще тема ритм-танца в этом году?

Смолкин: Я не очень большой фанат этой темы. Мне кажется, в танцах столько разных стилей и жанров, можно сделать столько всего классного и интересного.

Я в каком-то смысле приверженец старой школы – нужно катать и танго, и вальс, и все остальное. Понимаю, что публике может быть скучно смотреть на двадцать танго подряд, но с другой стороны – двадцать раз подряд смотреть на то, как тебя пытаются развеселить, тоже скучно.

– Ваш идеальный ритм-танец?

Смолкин: Танго. Но я люблю и вальс, и много чего.

Дэвис: Танго.

– Хотели бы вернуть обязательный танец? Готовы катать?

Смолкин: Я бы вернул. Мне кажется, то, что мы делали в 2022-м – половина секции из блюза, а потом совместная дорожка – лучший вариант. В первой части ты можешь показать свои преимущества, если можешь, а дальше – взаимодействие в паре в этом же стиле. Это был хороший баланс.

– Есть какие-то конкретные оценки, которые вас устраивают за ритм-танец? 80 баллов – хорошо?

Смолкин: Нас устраивает на данный момент, стремимся к этому. Хотелось бы получить что-то близкое на Гран-при, но пока что вряд ли.

– Чем планируете бороться за эти баллы?

Смолкин: Попаданием в тему ритм-танца – в прошлом сезоне у нас это не очень хорошо получилось.

Топ-фигурка дебютирует в Грузии – домашний турнир самой амбициозной команды сезона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
