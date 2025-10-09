  • Спортс
  • Глеб Смолкин: «Коллеги-фигуристы спрашивали про Тбилиси. У нас рекомендации простые – поехать в центр города, там можно много всего увидеть»
Глеб Смолкин: «Коллеги-фигуристы спрашивали про Тбилиси. У нас рекомендации простые – поехать в центр города, там можно много всего увидеть»

Смолкин рассказал, что они с Дэвис готовятся к командному турниру на Олимпиаде.

Грузинский дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин выступил на Trialeti Trophy в Грузии. Фигуристы показали ритм-танец под песню группы The Offspring – Pretty Fly (for a White Guy) и заняли первое место с 80,35 балла.

– У вас получается непростой марафон: на прошлой неделе выступали в Казахстане, сейчас прилетели в Грузию, а в следующие выходные – этап Гран-при. Как готовились к такому графику?

– Нам сильно помогло то, что произвольный танец начал «вырисовываться» достаточно рано – летом начали делать полноценные прокаты. С ритм-танцем все складывалось дольше, плюс в сентябре я сильно заболел. Прокаты делали через какой-то дикий кашель. Так что готовились много, чтобы работать вдолгую.

Когда приехали сюда, сразу сделали на тренировке целиковый прокат, чтобы поддерживать форму. После завершения соревнований останемся тут на несколько дней – будем накатывать программы, чтобы к этапу Гран-при во Франции тоже быть в форме.

Мы ни разу не соревновались три недели подряд, для нас это тоже новый опыт. Но мы думаем об Олимпиаде – а там командный турнир и личный у танцоров идут подряд. Нам нужно быть готовыми катать четыре программы за короткий срок.

– Коллеги-фигуристы обращались к вам за советами по Тбилиси?

– Немножко спрашивали, да. У нас рекомендации простые – в рамках соревнований особо далеко не уедешь, все хотят отдохнуть. Поэтому поехать в центр города – можно много всего увидеть и без специальных рекомендаций, – сказал Смолкин.

Топ-фигурка дебютирует в Грузии – домашний турнир самой амбициозной команды сезона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Trialeti Trophy
сборная Грузии
танцы на льду
logoГлеб Смолкин
logoДиана Дэвис
