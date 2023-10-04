Кавазашвили о допуске сборных России U17 на ЧМ: «Об оттепели можно будет говорить, когда вернемся на турниры с флагом и высоко поднятой головой. ФИФА и УЕФА еще ничего не сделали»
Анзор Кавазашвили скептически высказался о решении допустить сборные U17 на ЧМ.
Сегодня совет ФИФА допустил мужскую и женскую сборные России U-17 к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе. При этом отстранение остальных команд остается в силе.
«Не забывайте, что ФИФА и УЕФА еще ничего не сделали, только говорят. Если они допустят нас без трусов, маек, флага и гимна, мы примем этот нейтральный статус и побежим участвовать?
Если взять Олимпийские игры, то уже президент ОКР Станислав Поздняков высказал свое мнение, что мы не будем идти на поводу у МОК и не будем выступать без флага.
К тому же мы видели, как после слов УЕФА восстали несколько стран против допуска России. Думаете, руководство ФИФА и УЕФА выдержит этот натиск? Сомневаюсь.
Поэтому об оттепели и глобальном допуске можно будет говорить только тогда, когда мы вернемся на турниры с гордо поднятой головой и российским флагом», – сказал бывший вратарь сборной СССР, «Спартака» и экс-член комитета по этике.
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То яйца собирался показать, до обсуждает допуск без трусов - у дедушки явно проблемы