Кавазашвили о допуске сборных России U17 на ЧМ: «Об оттепели можно будет говорить, когда вернемся на турниры с флагом и высоко поднятой головой. ФИФА и УЕФА еще ничего не сделали»

Анзор Кавазашвили скептически высказался о решении допустить сборные U17 на ЧМ.

Сегодня совет ФИФА допустил мужскую и женскую сборные России U-17 к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе. При этом отстранение остальных команд остается в силе.

«Не забывайте, что ФИФА и еще ничего не сделали, только говорят. Если они допустят нас без трусов, маек, флага и гимна, мы примем этот нейтральный статус и побежим участвовать?

Если взять Олимпийские игры, то уже президент ОКР Станислав Поздняков высказал свое мнение, что мы не будем идти на поводу у и не будем выступать без флага.

К тому же мы видели, как после слов УЕФА восстали несколько стран против допуска России. Думаете, руководство и УЕФА выдержит этот натиск? Сомневаюсь.

Поэтому об оттепели и глобальном допуске можно будет говорить только тогда, когда мы вернемся на турниры с гордо поднятой головой и российским флагом», – сказал бывший вратарь сборной СССР, «Спартака» и экс-член комитета по этике.

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