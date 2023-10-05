Мемориал Панина. Алиев, Ветлугин, Лутфуллин, Мозалев, Даниелян, Игнатов выступят с короткими программами

Теги результаты мужское катание Мемориал Панина Дмитрий Алиев Макар Игнатов Егор Рухин Артур Даниелян Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Владислав Катичев Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Михаил Полянский Семен Соловьев Андрей Мухортов Данил Федосимов Федор Зонов Дмитрий Родионов Михаил Терновский Арсений Димитриев Владимир Ощепков Фигурное катание

5 октября на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге мужчины покажут короткие программы.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляцияна ютуб-канале «Студия 38».

Первая разминка

1. Михаил Полянский

2. Егор Рухин

3. Андрей Мухортов

4. Семен Соловьев

5. Дмитрий Родионов

Вторая разминка

6. Дмитрий Алиев

7. Михаил Терновский

8. Владимир Ощепков

9. Кирилл Сарновский

10. Тимофей Сергиенко

Третья разминка

11. Андрей Мозалев

12. Данил Федосимов

13. Глеб Лутфуллин

14. Артур Даниелян

15. Александр Мельников

Четвертая разминка

16. Федор Зонов

17. Макар Игнатов

18. Владислав Дикиджи

19. Матвей Ветлугин

20. Арсений Димитриев

21. Владислав Катичев

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный

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