Мемориал Панина. Алиев, Ветлугин, Лутфуллин, Мозалев, Даниелян, Игнатов выступят с короткими программами

5 октября на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге мужчины покажут короткие программы.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия 38».

Первая разминка

1. Михаил Полянский

2.

3. Андрей Мухортов

4. Семен Соловьев

5.

Вторая разминка

6.

7. Михаил Терновский

8. Владимир Ощепков

9. Кирилл Сарновский

10. Тимофей Сергиенко

Третья разминка

11.

12. Данил Федосимов

13. Глеб Лутфуллин

14.

15. Александр Мельников

Четвертая разминка

16. Федор Зонов

17. Макар Игнатов

18. Владислав Дикиджи

19. Матвей Ветлугин

20. Арсений Димитриев

21. Владислав Катичев

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный