Соловьев выиграл короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Полянский – 2-й, Поветкин – 5-й, Даниелян – 6-й

Теги сборная России результаты мужское катание Кубок Санкт-Петербурга Артур Даниелян Владислав Катичев Михаил Полянский Семен Соловьев Федор Зонов Дмитрий Родионов Михаил Терновский Арсений Димитриев Александр Поветкин Фигурное катание

Семен Соловьев выиграл короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

1-й этап

Мужчины

Короткая программа

1. Семен Соловьев – 89,35

2. Михаил Полянский – 87,16

3. Арсений Димитриев – 80,97

4. Михаил Терновский – 80,53

5. Александр Поветкин – 73,88

6. Артур Даниелян – 67,72

7. Федор Зонов – 67,53

8. Дмитрий Родионов – 65,57

9. Владислав Катичев – 65,16

10. Максим Каленчук – 59,89

Полные результаты – здесь.

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10 комментариев

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Анаис_Анаис
Артур, ну что ж такое?
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Рябиновые бусы
Артур, Федя. ну что с вами?
+6
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private dancer
Семён очень понравился. Так держать в ПП !
За Федю обидно - так нелепо упасть на заходе в прыжок. И с трикселем всё те же проблемы ( Но как красиво он едет - глаз не оторвать . Очень ему блюз идёт, есть в нём эта тягучесть и кантиленность . И вращения отличные.
+2
0
+2
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olvl
Баллы отличные у Семёна и Михаила. Интересно, как с произвольной парни справятся. Удачи всем!Артуру и Фёдору собраться.
+1
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ДИОНИС
Как же так, Артур?! Надо собраться на произвольную!
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Елизавета Смородина
Ответ private dancer
https://www.youtube.com/live/7M-dlUOpxz8?si=LyCHpuP0yrG0lA9N где-то 3.10.
Спасибо большое!
+1
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Елизавета Смородина
А где Зонова можно посмотреть?
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private dancer
Ответ Елизавета Смородина
А где Зонова можно посмотреть?
https://www.youtube.com/live/7M-dlUOpxz8?si=LyCHpuP0yrG0lA9N
где-то 3.10.
0
0
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фынский аксель
Ответ ДИОНИС
Как же так, Артур?! Надо собраться на произвольную!
Артур 4л выехал. Так что нормально все у Артура. Форму наберает
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