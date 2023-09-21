Соловьев выиграл короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Полянский – 2-й, Поветкин – 5-й, Даниелян – 6-й
Семен Соловьев выиграл короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга.
1-й этап
Мужчины
Короткая программа
1. Семен Соловьев – 89,35
2. Михаил Полянский – 87,16
3. Арсений Димитриев – 80,97
4. Михаил Терновский – 80,53
5. Александр Поветкин – 73,88
6. Артур Даниелян – 67,72
7. Федор Зонов – 67,53
8. Дмитрий Родионов – 65,57
9. Владислав Катичев – 65,16
10. Максим Каленчук – 59,89
Полные результаты – здесь.
За Федю обидно - так нелепо упасть на заходе в прыжок. И с трикселем всё те же проблемы ( Но как красиво он едет - глаз не оторвать . Очень ему блюз идёт, есть в нём эта тягучесть и кантиленность . И вращения отличные.
где-то 3.10.