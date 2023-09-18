Семененко, Алиев, Даниелян, Мозалев, Фролова, Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина-Коломенкина 3-5 октября
Стали известны фигуристы-участники турнира Мемориал Николая Панина-Коломенкина.
Всероссийские соревнования пройдут с 3 по 5 октября в Санкт-Петербурге.
Свое участие подтвердили Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Анна Фролова, а также пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.
и здорово, что Саша с Димой заявились. Всем удачи!