Семененко, Алиев, Даниелян, Мозалев, Фролова, Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина-Коломенкина 3-5 октября

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Стали известны фигуристы-участники турнира Мемориал Николая Панина-Коломенкина.

Всероссийские соревнования пройдут с 3 по 5 октября в Санкт-Петербурге.

Свое участие подтвердили Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Анна Фролова, а также пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

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8 комментариев

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Лия Романова
какой классный состав, особенно у мужчин!
и здорово, что Саша с Димой заявились. Всем удачи!
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Katerina Sunny
Интересно, а Алёнке с Георгием туда заявиться можно? Было бы ещё одно соревнование с оценками.
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galik55
Из мальчиков одни любимчики. Рада, что соревнования начинаются, Анечка Фролова будет здорово. БК и КК удачи. Будет жарко, интересно кто еще у девушек. Ждем, удачи
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Pennywise
Ответ Katerina Sunny
Интересно, а Алёнке с Георгием туда заявиться можно? Было бы ещё одно соревнование с оценками.
Можно.
+1
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Oleandra
Ответ elenaa
Мишина и Галлямов не заявяться наверное, не захотят встречаться с БК до ЧР
они наверно в Китае будут..
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elenaa
Мишина и Галлямов не заявяться наверное, не захотят встречаться с БК до ЧР
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Grads
Как хорошо что начались, соревнования, а то поднадоели все эти бесконечные шоу.
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Katerina Sunny
Ответ elenaa
Мишина и Галлямов не заявяться наверное, не захотят встречаться с БК до ЧР
Они заявлены в шоу в Китае 1-3 октября.
0
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