Семененко, Алиев, Даниелян, Мозалев, Фролова, Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина-Коломенкина 3-5 октября

Стали известны фигуристы-участники турнира Мемориал Николая Панина-Коломенкина.

Всероссийские соревнования пройдут с 3 по 5 октября в Санкт-Петербурге.

Свое участие подтвердили Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Анна Фролова, а также пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.