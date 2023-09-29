Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Семененко, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Мемориал Панина расписание турниров Фигурное катание

С 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге пройдет турнир по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина».

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

3 октября, вторник

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

12:00

Танцы на льду, ритм-танец

14:05

Юноши, КМС, короткая программа

15:20

4 октября, среда

Девушки, КМС, короткая программа

10:00

Женщины, короткая программа

14:35

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

17:25

Танцы на льду, произвольный танец

19:35

5 октября, четверг

Мужчины, короткая программа

10:00

Девушки, КМС, произвольная программа

13:40

Юноши, КМС, произвольная программа

17:00

Пары, КМС, короткая программа

20:15

Пары, короткая программа

22:00

6 октября, пятница

Женщины, произвольная программа

10:00

Мужчины, произвольная программа

12:45

Пары, КМС, произвольная программа

15:30

Пары, произвольная программа

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь.

4 комментария

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Defender64
Всё рано утром в будни.
+3
0
+3
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olvl
Всем успехов, и если покажут, обязательно посмотрим.
+2
0
+2
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Аленка_76
Всем удачи и гладкого льда!
+1
0
+1
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Е...С
Будет очень интересно. Всем удачи!!!
0
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