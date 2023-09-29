Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Семененко, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный
С 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге пройдет турнир по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина».
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
3 октября, вторник
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
12:00
Танцы на льду, ритм-танец
14:05
Юноши, КМС, короткая программа
15:20
4 октября, среда
Девушки, КМС, короткая программа
10:00
Женщины, короткая программа
14:35
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
17:25
Танцы на льду, произвольный танец
19:35
5 октября, четверг
Мужчины, короткая программа
10:00
Девушки, КМС, произвольная программа
13:40
Юноши, КМС, произвольная программа
17:00
Пары, КМС, короткая программа
20:15
Пары, короткая программа
22:00
6 октября, пятница
Женщины, произвольная программа
10:00
Мужчины, произвольная программа
12:45
Пары, КМС, произвольная программа
15:30
Пары, произвольная программа
17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь.
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