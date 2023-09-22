Семен Соловьев победил на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Полянский – 2-й, Даниелян – 5-й

Теги результаты мужское катание Кубок Санкт-Петербурга Артур Даниелян Владислав Катичев Михаил Полянский Семен Соловьев Федор Зонов Дмитрий Родионов Михаил Терновский Александр Поветкин Фигурное катание

Фигурист Семен Соловьев победил на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

1-й этап

Мужчины

Итоговое положение

1. Семен Соловьев – 246,10

2. Михаил Полянский – 229,84

3. Михаил Терновский – 222,98

4. Александр Поветкин – 218,89

5. Артур Даниелян – 218,13

6. Федор Зонов – 217,60

7. Дмитрий Родионов – 196,44

8. Владислав Катичев – 195,39

9. Максим Каленчук – 179,78

Произвольная программа

1. Семен Соловьев – 156,75

2. Артур Даниелян – 150,41

3. Федор Зонов – 150,07

4. Александр Поветкин – 145,01

5. Михаил Полянский – 142,68

6. Михаил Терновский – 142,45

7. Дмитрий Родионов – 130,77

8. Владислав Катичев – 130,23

9. Максим Каленчук – 119,89

Арсений Димитриев снялся с произвольной программы. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий