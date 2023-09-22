Семен Соловьев победил на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Полянский – 2-й, Даниелян – 5-й
Фигурист Семен Соловьев победил на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.
1-й этап
Мужчины
Итоговое положение
1. Семен Соловьев – 246,10
2. Михаил Полянский – 229,84
3. Михаил Терновский – 222,98
4. Александр Поветкин – 218,89
5. Артур Даниелян – 218,13
6. Федор Зонов – 217,60
7. Дмитрий Родионов – 196,44
8. Владислав Катичев – 195,39
9. Максим Каленчук – 179,78
Произвольная программа
1. Семен Соловьев – 156,75
2. Артур Даниелян – 150,41
3. Федор Зонов – 150,07
4. Александр Поветкин – 145,01
5. Михаил Полянский – 142,68
6. Михаил Терновский – 142,45
7. Дмитрий Родионов – 130,77
8. Владислав Катичев – 130,23
9. Максим Каленчук – 119,89
Арсений Димитриев снялся с произвольной программы.
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