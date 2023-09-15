Гран-при среди юниоров. Калин, Шимада, Такаги, Можейко, Рючен Тонг выступят с короткими программами

15 сентября на этапе юниорского Гран-при в Осаке девушки покажут короткие программы.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

Девушки

Короткая программа

Начало – 8.15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Оливия Бакса (Швейцария)

2. Рютанг Ли (Китай)

3. Фаттаратида Канешиге (Таиланд)

5. Миа Калин (США)

Вторая разминка

6. Регина Гарсия де Леон Сааб (Мексика)

7. Йозефин Бровалл (Швеция)

8. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)

10. Сесилия Донохью (Аргентина)

11. Роуз Теру (Канада)

Третья разминка

12. Икура Кушида (Япония)

13. Микаэла Врастакова (Чехия)

15. Хана Бат (Австралия)

17. Юлия ван Дейк (Нидерланды)

Четвертая разминка

18. Евгения Секуловски (Швейцария)

19. Элизабет Ноу (Эстония)

20. Йо Такаги (Япония)

21. Габриэлла Гринберг (Израиль)

22. Стефания Яковлева (Кипр)

23. Мао Шимада (Япония)

Пятая разминка

27. София Фарафонова (Казахстан)

29. Рючен Тонг (Китай)

Шестая разминка

30. Хисуэ Хан (Южная Корея)

32. Петра Лахти (Финляндия)

33. Милана Можейко (Франция)

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Осаке

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