Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Ереване

С 5 по 7 октября в Ереване пройдет этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Ереван, Армения

5 октября, четверг

Девушки, короткая программа

13.00

Юноши, короткая программа

18.15

6 октября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

13.30

Девушки, произвольная программа

15.45

7 октября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

11.00

Юноши, произвольная программа

13.20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.