Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Ереване
С 5 по 7 октября в Ереване пройдет этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Ереван, Армения
5 октября, четверг
Девушки, короткая программа
13.00
Юноши, короткая программа
18.15
6 октября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
13.30
Девушки, произвольная программа
15.45
7 октября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
11.00
Юноши, произвольная программа
13.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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