Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Шибаяма, Пеццетта, Джуманиязова, Гургенидзе покажут произвольные программы

23 сентября на этапе Гран-при среди юниоров будут разыграны медали у девушек.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Девушки

Произвольная программа

Начало – 12.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Пятая разминка

24. Инга Гургенидзе (Грузия)

Шестая разминка

27. Анастасия Бранденбург (Швейцария)

28. Ида Кархунен (Финляндия)

29. Харуна Мураками (Япония)

30. Стефания Гладки (Франция)

31. Шерри Чжан (США)

32. Полина Джуманиязова (Венгрия)

Шестая разминка

33. Ю Сон Ким (Южная Корея)

34. Ихань Ван (Китай)

35. Шичи Гао (Китай)

36. Анна Пеццетта (Италия)

37. Аюми Шибаяма (Япония)

38. Чжи А Син (Южная Корея)

После короткой программы

1. Чжи А Син (Южная Корея) – 66,25

2. Аюми Шибаяма (Япония) – 61,65

3. Анна Пеццетта (Италия) – 61,12

4. Ихань Ван (Китай) – 60,43

5. Шичи Гао (Китай) – 60,40

6. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 60,03

7. (Венгрия) – 59,95

8. Шерри Чжан (США) – 59,31

9. Стефания Гладки (Франция) – 58,52

10. Харуна Мураками (Япония) – 57,51

11. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 57,15

12. Ида Кархунен (Финляндия) – 56,01

13. (Грузия) – 54,32