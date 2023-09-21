Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Мураками, Джуманиязова, Шибаяма, Гургенидзе покажут короткие программы

21 сентября девушки представят короткие программы на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Девушки

Короткая программа

Начало – 18.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

3. Анна Пеццетта (Италия)

5. Харуна Мураками (Япония)

Вторая разминка

10. Стефания Гладки (Франция)

Третья разминка

11. Анастасия Конга (Латвия)

12. Миа Риса Гомес (Норвегия)

14. Ханна Франк (Австрия)

15. Ю Сон Ким (Южная Корея)

Четвертая разминка

16. (Грузия)

20. Алекса Волкова (Канада)

Пятая разминка

21. Анастасия Бранденбург (Швейцария)

23. Ида Кархунен (Финляндия)

26. Софи Карапетян (Армения)

Шестая разминка

27. Чжи А Син (Южная Корея)

31. Шерри Чжан (США)

32. (Венгрия)

Седьмая разминка

33. Аюми Шибаяма (Япония)

37. Натали Лангербаур (Эстония)

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Будапеште