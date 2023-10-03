Мемориал Панина. КМС. Угожаев лидирует после короткой программы, Лазарев – 2-й, Рамзенков – 3-й, Никита Сарновский – 4-й
Николай Угожаев выиграл короткую программу на Мемориале Панина среди юниоров.
Санкт-Петербург
Юниоры, КМС
Короткая программа
1. Николай Угожаев – 86,83
2. Лев Лазарев – 84,00
3. Иван Рамзенков – 81,13
4. Никита Сарновский – 78,13
5. Илья Строганов – 74,76
6. Тимофей Шелковников – 67,34
7. Кирилл Власов – 66,82
8. Илья Неретин – 66,49
9. Максим Бадави – 66,21
10. Мирон Тимофеев – 65,98
Полные результаты – здесь.
Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный
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