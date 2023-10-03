Мемориал Панина. КМС. Угожаев лидирует после короткой программы, Лазарев – 2-й, Рамзенков – 3-й, Никита Сарновский – 4-й

Теги результаты мужское катание Мемориал Панина Никита Сарновский Николай Угожаев Лев Лазарев Иван Рамзенков Илья Строганов Тимофей Шелковников Илья Неретин Мирон Тимофеев Фигурное катание

Николай Угожаев выиграл короткую программу на Мемориале Панина среди юниоров.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Юниоры, КМС

Короткая программа

1. Николай Угожаев – 86,83

2. Лев Лазарев – 84,00

3. Иван Рамзенков – 81,13

4. Никита Сарновский – 78,13

5. Илья Строганов – 74,76

6. Тимофей Шелковников – 67,34

7. Кирилл Власов – 66,82

8. Илья Неретин – 66,49

9. Максим Бадави – 66,21

10. Мирон Тимофеев – 65,98

Полные результаты – здесь.

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный

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5 комментариев

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private dancer
Хорошие у нас ребятки и из столиц, и из регионов. С удовольствием посмотрела ! Угожаев просто огонь ! Только спотыкаться в следующий раз не надо )
+3
0
+3
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Леди Брэкнелл
Чёт поздно тему завели, все уже обсудили в других местах 😁
+2
0
+2
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