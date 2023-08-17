«Черный лебедь» у Федотова, Морриконе у Сарновского, саундтрек из «Интерстеллара» у Логинова: музыка к новым произвольным программам у юниоров
Российские фигуристы-юниоры представили музыку к новым произвольным программам.
Дмитрий Шелковников – Джо Бланкенбург «Austerlitz»
Арсений Федотов – Felax «Black swan», Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро», ремикс
Григорий Федоров – Tito & Tarantula «After dark» (из фильма «От заката до рассвета»)
Макар Пузин – Томас Спенсер-Уортли «Ave Maria»
Никита Сарновский – Эннио Морриконе, музыка из фильма «Однажды в Америке», ремикс
Михаил Тихонов – The Piano Guys «Beethoven’s 5 Secrets»
Николай Угожаев – Saint Levant «Men’s Spring/Summer 21»
Вадим Воронов – «Ave Maria»
Иван Рамзенков – саундтрек к фильму «Миссия»
Николай Логинов – Ханс Циммер «Mountains» (из фильма «Интерстеллар»)
Александр Чмиль – Максим Родригес «The Illusionist»
Лев Лазарев – Эцио Боссо «Split, Postcards from Far Away»
Эдуард Карартынян – Сэм Смит «Writing’s on the Wall»
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