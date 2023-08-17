«Черный лебедь» у Федотова, Морриконе у Сарновского, саундтрек из «Интерстеллара» у Логинова: музыка к новым произвольным программам у юниоров

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Арсений Федотов Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Лев Лазарев Григорий Федоров Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Александр Чмиль Николай Логинов Фигурное катание

Российские фигуристы-юниоры представили музыку к новым произвольным программам.

Дмитрий Шелковников – Джо Бланкенбург «Austerlitz»

Арсений Федотов – Felax «Black swan», Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро», ремикс

Григорий Федоров – Tito & Tarantula «After dark» (из фильма «От заката до рассвета»)

Макар Пузин – Томас Спенсер-Уортли «Ave Maria»

Никита Сарновский – Эннио Морриконе, музыка из фильма «Однажды в Америке», ремикс

Михаил Тихонов – The Piano Guys «Beethoven’s 5 Secrets»

Николай Угожаев – Saint Levant «Men’s Spring/Summer 21»

Вадим Воронов – «Ave Maria»

Иван Рамзенков – саундтрек к фильму «Миссия»

Николай Логинов – Ханс Циммер «Mountains» (из фильма «Интерстеллар»)

Александр Чмиль –  Максим Родригес «The Illusionist»

Лев Лазарев – Эцио Боссо «Split, Postcards from Far Away»

Эдуард Карартынян – Сэм Смит «Writing’s on the Wall»

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2 комментария

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Наталья Карлова
не успела на произвольную, посмотрела только Арсения в записи... молодец все-таки Даниил Маркович! А когда в руках еще и такой талант - так и вообще шикарно все получается! Всем ребятам удачи в текущем году и даст бог международных стартов!
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Lapo Elkann
Ответ Наталья Карлова
не успела на произвольную, посмотрела только Арсения в записи... молодец все-таки Даниил Маркович! А когда в руках еще и такой талант - так и вообще шикарно все получается! Всем ребятам удачи в текущем году и даст бог международных стартов!
Где можно посмотреть ?
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0
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