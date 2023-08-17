Федотов прыгнул три четверных и два трикселя в произвольной на контрольных прокатах юниоров, Федоров трижды упал с ультра-си, Лазарев пошел на четыре квада

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Арсений Федотов Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Лев Лазарев Григорий Федоров Эдуард Карартынян Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Николай Логинов Фигурное катание

Российские юниоры показали произвольные программы на контрольных прокатах.

Ниже представлен их контент.

Арсений Федотов – четверной тулуп, четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной аксель, двойной лутц

Григорий Федоров – четверной флип (падение), четверной лутц (падение), четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип (степ-аут), двойной тулуп, тройной лутц – тройной риттбергер (степ-аут), тройной аксель (падение)

Максим Автушенко – четверной сальхов – тройной сальхов через ойлер, тройной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, четверной сальхов (степ-аут), тройной аксель – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель

Макар Пузин – тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер

Никита Сарновский – четверной лутц (падение), четверной сальхов – двойной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер, тройной аксель – тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель

Михаил Тихонов – четверной тулуп (падение), четверной сальхов, тройной флип, тройной риттбергер, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп

Николай Угожаев – четверной флип, четверной лутц, тройной аксель (степ-аут), тройной флип, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – двойной аксель, тройной лутц

Вадим Воронов – тройной аксель – тройной флип через ойлер, тройной риттбергер, тройной лутц (падение), тройной сальхов, тройной аксель – двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц

Иван Рамзенков – четверной сальхов, тройной риттбергер, аксель (бабочка), тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер

Николай Логинов – тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, двойной аксель, тройной флип – двойной тулуп, флип (бабочка), тройной риттбергер

Лев Лазарев – четверной лутц, четверной сальхов (падение), четверной тулуп, тройной риттбергер, четверной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп

Эдуард Карартынян – тройной аксель, тройной тулуп – двойной тулуп, тройной лутц, тройной флип, тройной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп.

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9 комментариев

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Allairina
Вот это юниоры у нас, молодцы , парни! Еще вкатают получше, вообще будет огонь!
+6
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Allairina
Больше всех вдохновил Арсений Федотов! Еще понравились Лев Лазарев, и Николай Угожаев!
+5
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Аленка_76
Молодцы ребята! Арсений и Лева огонь🔥
+4
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Хана Спектор
Очент талантливая молодежь,желаю удачи и много всего самого хорошего
+4
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ретроградный меркурий
Вот это бомбанули так бомбанули Арсений со Львом! Самое талантливое поколение со времен Ягудина/Плющенко. Противостояние будет эпическим
+3
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Маргарита В Сафронова
Арсений и Лев будут биться в этом сезоне не шутя. Арсений смотрится великолепно, такой лӗгкий и самоуверенный, Лев пока выглядит совсем ребӗнком, но нервы стальные.
+3
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Olga Krayz
Браво Арсений и Лев! Вобще все молодцы.
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Аврора кубик
Молодцы ребята!!! Не у всех все получилось, но расстраиваться не стоит, это только КП ))удачи в сезоне!
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Елена Спирина
Мальчики, держитесь! Не сразу Москва строилась! У всех все получится!
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