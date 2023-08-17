Федотов прыгнул три четверных и два трикселя в произвольной на контрольных прокатах юниоров, Федоров трижды упал с ультра-си, Лазарев пошел на четыре квада
Российские юниоры показали произвольные программы на контрольных прокатах.
Ниже представлен их контент.
Арсений Федотов – четверной тулуп, четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной аксель, двойной лутц
Григорий Федоров – четверной флип (падение), четверной лутц (падение), четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип (степ-аут), двойной тулуп, тройной лутц – тройной риттбергер (степ-аут), тройной аксель (падение)
Максим Автушенко – четверной сальхов – тройной сальхов через ойлер, тройной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, четверной сальхов (степ-аут), тройной аксель – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель
Макар Пузин – тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер
Никита Сарновский – четверной лутц (падение), четверной сальхов – двойной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер, тройной аксель – тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель
Михаил Тихонов – четверной тулуп (падение), четверной сальхов, тройной флип, тройной риттбергер, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной тулуп
Николай Угожаев – четверной флип, четверной лутц, тройной аксель (степ-аут), тройной флип, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – двойной аксель, тройной лутц
Вадим Воронов – тройной аксель – тройной флип через ойлер, тройной риттбергер, тройной лутц (падение), тройной сальхов, тройной аксель – двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц
Иван Рамзенков – четверной сальхов, тройной риттбергер, аксель (бабочка), тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер
Николай Логинов – тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, двойной аксель, тройной флип – двойной тулуп, флип (бабочка), тройной риттбергер
Лев Лазарев – четверной лутц, четверной сальхов (падение), четверной тулуп, тройной риттбергер, четверной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп
Эдуард Карартынян – тройной аксель, тройной тулуп – двойной тулуп, тройной лутц, тройной флип, тройной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп.
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