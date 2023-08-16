Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Федоров, Угожаев, Сарновский покажут произвольные программы

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Арсений Федотов Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Лев Лазарев Григорий Федоров Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Александр Чмиль Николай Логинов Фигурное катание

Фигуристы-юниоры выступят с произвольными программами на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Юноши

Произвольная программа

Участники

Начало – 17:00 по московскому времени (17 августа), прямая трансляциясайт Первого канала.

Участники

Григорий Федоров

Вадим Воронов

Иван Рамзенков

Макар Пузин

Эдуард Карартынян

Максим Автушенко

Арсений Федотов

Никита Сарновский

Дмитрий Шелковников

Михаил Тихонов

Николай Угожаев 

Лев Лазарев

Александр Чмиль

Николай Логинов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

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