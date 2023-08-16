Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Федоров, Угожаев, Сарновский покажут произвольные программы
Фигуристы-юниоры выступят с произвольными программами на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Юноши
Произвольная программа
Участники
Начало – 17:00 по московскому времени (17 августа), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Вадим Воронов
Иван Рамзенков
Макар Пузин
Эдуард Карартынян
Максим Автушенко
Никита Сарновский
Дмитрий Шелковников
Михаил Тихонов
Лев Лазарев
Александр Чмиль
Николай Логинов
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал
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