Композитор Гольдштейн о программе Гуменника под русскоязычный кавер Rammstein: «Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник музыка Александр Гольдштейн Фигурное катание

Композитор рассказал о работе над музыкой для новой программы Петра Гуменника.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.

Сегодня Петр репетировал номер под русскоязычный кавер Sonne от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok. Спортсмен выступит под эту музыку на шоу в Пекине.

«Команда Петра Гуменника нашла достойный выход из ситуации. Им подобрали музыку с заменой немецких слов песни на русские. Я наложил на новую музыку скрипку, которая была в старом (немецком) варианте, но отсутствовала в новом. После этого весь трек почистил, отшлифовал и заполировал, так как на мое ухо все было недостаточно аккуратно.

В итоге я выполнил все пожелания, команде все понравилось. Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить. Все, что произойдет, не может иметь отношения к музыке», – сказал Александр Гольдштейн.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера

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19 комментариев

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Katerina Sunny
То есть смысл не изменился, только вместо немецких слов русские?
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Оз
А почему просто минусовку не взяли? Или это партзадание от Федры после скандала взять песню с русскими словами? Интересно, кто именно инициатор выбрать этот кавер?!
Бредовая какая-то ситуация, если честно.
+7
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Юра Плисецкий
Что за бред?
От перевода на русский разве Раммштайн не перестанет быть Раммштайном?
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Revery
Ахаха, всё-таки кавер Тапка взяли, не зря в телеге Пете его сватали))
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Док Аксель
Решили немецкий Раммштайн переКАВЕРкать под наш Гольдштейн...
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Иван Иванов
Будет Раммштайн! - сказал Гольдштейн.
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Мария Тихонова
Ответ Оз
А почему просто минусовку не взяли? Или это партзадание от Федры после скандала взять песню с русскими словами? Интересно, кто именно инициатор выбрать этот кавер?! Бредовая какая-то ситуация, если честно.
Да это первое, что тут в комментах предлагали, хоть и в порядке саркастической шутки - взять кавер Тапка. А Петя взял, да и сделал. Смешная история выходит.
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ribikorto
Гольдштейн еще во времена СССР работал с ТНМ и ЕАЧ над аранжировками и нарезками. Видимо они прощупали почву, поняли что русскоязычный кавер пропустят и ТНМ позвала Гольдштейна приблизить музыку к оригиналу.

Думаю в итоге все всё сделали верно. ТНМ оградила от возможных санкций "сверху", Дайнеко спровоцировала возмущения общественности на фоне которых удалось хотя бы частично отстоять прогу, а затем вся команда поработала над итогом. Пока местные знатоки устраивали срачи на тему того кто здесь нехороший человек ТНМ или Дайнеко, они вместе все разрулили настолько, насколько это было возможно. Главное чтобы дальше не появились неадекваты типа активистов, из-за которых отменили Симфонию Раммштайн в Новосибирске. Там-то никакого Тилля изначально не должно было быть, только музыка.
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Юра Плисецкий
Ответ Оз
А вообще какие-то двойные стандарты получаются : Кондратюку под песню на немецком можно выступать, а Петру нет.
Немецкий язык вообще был не причем.
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Karina kolesnikova
Ответ Оз
А почему просто минусовку не взяли? Или это партзадание от Федры после скандала взять песню с русскими словами? Интересно, кто именно инициатор выбрать этот кавер?! Бредовая какая-то ситуация, если честно.
Показательная порка
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Katerina Sunny
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Наложили текст из "Славься, славься" и патриотические чувства ТНМ успокоились.
Хорошую изначально задумку превратили не пойми во что. Но как говорится: лишь бы Пётр прыгал.
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Адриана
Ответ Katerina Sunny
То есть смысл не изменился, только вместо немецких слов русские?
Так этого о добивались.
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maripous
Что, переделал до такой степени, что невозможно узнать рамштайн?
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Юлия Федоровская
А, то есть оригинал нельзя, а кавер с русскими словами можно
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Оз
Ответ Karina kolesnikova
Показательная порка
Согласна с Вами выглядит это и правда так, что пенсионеры поставили условие взять именно эту версию. Увы, теперь весь эффект от программы ушёл, этот кавер с симфонической музыкой совсем не сочетается.
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Tresk2
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Диван в Рязани))) Русский кавер. Погуглите.
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Юра Плисецкий
Ответ Юлия Федоровская
А, то есть оригинал нельзя, а кавер с русскими словами можно
Нет, это Гуменник так решил, что можно.
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