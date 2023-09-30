Композитор Гольдштейн о программе Гуменника под русскоязычный кавер Rammstein: «Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить»

Композитор рассказал о работе над музыкой для новой программы Петра Гуменника.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.

Сегодня Петр репетировал номер под русскоязычный кавер Sonne от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok. Спортсмен выступит под эту музыку на шоу в Пекине.

«Команда Петра Гуменника нашла достойный выход из ситуации. Им подобрали музыку с заменой немецких слов песни на русские. Я наложил на новую музыку скрипку, которая была в старом (немецком) варианте, но отсутствовала в новом. После этого весь трек почистил, отшлифовал и заполировал, так как на мое ухо все было недостаточно аккуратно.

В итоге я выполнил все пожелания, команде все понравилось. Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить. Все, что произойдет, не может иметь отношения к музыке», – сказал .

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера