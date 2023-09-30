Ветлугин о том, почему поддержал Гуменника в ситуации с отменой Rammstein: «Следовал внутреннему порыву. У спортсменов, тренеров и постановщиков должна быть свобода творчества»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Матвей Ветлугин музыка Фигурное катание

Ветлугин рассказал, почему поддержал Гуменника в ситуации с отменой Rammstein.

«Не могу сказать, что мы с Петей близкие друзья. Просто в сложившейся ситуации следовал внутреннему порыву. У спортсменов, тренеров и постановщиков должна быть свобода творчества. Особенно в выборе музыки.

Считаю, что и те, кто критиковал выбор музыки Димы Алиева и Саши Самарина, тоже неправы. Если кто-то из фигуристов хочет кататься под музыку «Любэ», это его выбор.

Песня «А река течет» очень мелодичная и вполне подходит для использования в качестве музыкального сопровождения фигуристов. Она близка Алиеву, и, если он захотел показать такую программу, никто не имеет права его осуждать», – сказал Матвей Ветлугин.

Ветлугин о запрете на Rammstein: «Если чувства какого-то депутата будут ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце», то подо что нам кататься?»

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

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5 комментариев

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Железная Леди
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Уважаю людей стремящихся быть независимыми.
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Katerina Sunny
Всё -таки мнение болельщика ФК и запрет катать под определенную музыку- это разные вещи. И Самарину с Алиевым настойчиво поменять музыку не советовали.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Кондратюк выбрал музыку покруче Рамстайна. Успехов.
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Александр Шульгин
Все верно сказал, молодец. Никогда не нравился он мне как спормен но как человек явно достойный
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