Тренер биатлонистов Каминский: «Европа запрещает и нашу музыку и вообще культуру. К сожалению, и мы допускаем такие же действия. Зачем Гуменнику запретили под Rammstein кататься?»
Тренер Юрий Каминский назвал глупостью запрет Гуменнику кататься под Rammstein.
– Юрий Михайлович, как вы оцениваете действия международных федераций по допуску россиян к турнирам? Где-то ведь дикость просто, где-то вполне адекватное поведение.
– Сейчас все настолько размыто, что я даже не пытаюсь в это вникать. Меня больше беспокоит та истерия, которая существует в Европе при упоминании России. Но это говорит об их слабости. Они начинают гнобить спортсменов, которые нас поддерживают. В Литве фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства за её позицию, в Чехии про хоккеистов, выступающих в России, чего только ни говорят.
Европа хочет от нас отгородиться, все это и на спорт переносится, как на часть социума. Запрещают и музыку нашу, и вообще культуру. К сожалению, и мы допускаем такие же действия. Ну зачем фигуристу (Петру Гуменнику – Sports.ru) запретили под Rammstein кататься? Это глупость. В целом же нам пока ничего другого не остается, кроме как выступать в России, – сказал тренер сборной России по биатлону.
Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
А то, что в нашей же стране глава республики выкладывает видео о том, как его сын задержанного в сизо ногами по голове пытается бить, все тактично умалчивают.
Так что важнее: немощный дед, которому по собственному невежеству политиканы хлопали, или болт на законодательство РФ официально положенный?
Первая хотя бы в шоу Пескова принимала деньги на госфинансировании.
А про вас, видимо, так не скажешь...
Надо свои песни петь, яблони-груши, пойдем-встанем, рюмка... Но, надо также пропагандировать музыку демократических дружественных стран КНДР, Таджикистана, Сирии... Приглашать артистов из этих стран, пусть по ТВ (под руководством сидящего четверть века на одном месте Малаховым) они поют только русские песни (тувинские, татарские... - нельзя), а, наши Басков, Долина, Титова... споют на корейском и других языках их искрометные мелодии.
Почему, кстати, те же фигуристы принципиально не используют в своих программах музыку любимых дружественных стран. Это огромное недопущение! Куда смотрят соответствующие органы!
И тут такое "спасибо за всё" прилетает от федерации фигурки..
Ведь ........ть - не мешки ворочать...
Запрет музыки у Гуменника её вообще не интересует, это же лично её никак не касается.