Тренер биатлонистов Каминский: «Европа запрещает и нашу музыку и вообще культуру. К сожалению, и мы допускаем такие же действия. Зачем Гуменнику запретили под Rammstein кататься?»

Теги сборная России Юрий Каминский мужское катание сборная Литвы Маргарита Дробязко Политика Петр Гуменник музыка Биатлон

Тренер Юрий Каминский назвал глупостью запрет Гуменнику кататься под Rammstein.

– Юрий Михайлович, как вы оцениваете действия международных федераций по допуску россиян к турнирам? Где-то ведь дикость просто, где-то вполне адекватное поведение.

– Сейчас все настолько размыто, что я даже не пытаюсь в это вникать. Меня больше беспокоит та истерия, которая существует в Европе при упоминании России. Но это говорит об их слабости. Они начинают гнобить спортсменов, которые нас поддерживают. В Литве фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства за её позицию, в Чехии про хоккеистов, выступающих в России, чего только ни говорят.

Европа хочет от нас отгородиться, все это и на спорт переносится, как на часть социума. Запрещают и музыку нашу, и вообще культуру. К сожалению, и мы допускаем такие же действия. Ну зачем фигуристу (Петру Гуменнику – Sports.ru) запретили под Rammstein кататься? Это глупость. В целом же нам пока ничего другого не остается, кроме как выступать в России, – сказал тренер сборной России по биатлону.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

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27 комментариев

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imaginary
абсолютная ложь, в Европе не запрещают ни русскую культуру в целом, ни русскую музыку в частности
+28
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Алексей Сысоев
У русской рок-группы "Машина Времени" сегодня начался тур по Германии, например..
+25
-4
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Иван Помидоров
Ответ 9f99s5s6fr
Комментарий скрыт
А что не так с его позицией?
+18
-3
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MARG-la
Ответ Adjusted
Просто перенимаем лучшие практики демократических стран мира, в чём проблема-то.
Тогда чем мы лучше?
+5
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Alexander2022
Ответ Adjusted
А почему вы считаете что мы обязательно должны быть чем-то лучше? Вы мне лучше ответьте, вы бы хотели жить как живут люди в Америке или Европе?
До Европы и Америки России как до луны пешком. Хотят многие жить, но бесит то, что не смогут,вот и отрываются в патриотическом экстазе
+7
-4
+3
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DrDro
Ответ Total_90
Да и нацистам не хлопают всем парламентом. Ох уж это русская пропаганда, вечно на Запад почему-то наговариваем)
У нас все сми на этом нацизме помешались просто. Только и занимаются тем, чтоб в мире хоть какой-то инфоповод найти.
А то, что в нашей же стране глава республики выкладывает видео о том, как его сын задержанного в сизо ногами по голове пытается бить, все тактично умалчивают.
Так что важнее: немощный дед, которому по собственному невежеству политиканы хлопали, или болт на законодательство РФ официально положенный?
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Ярик01
В Литве фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства за её позицию, а Вере Брежневой аннулировали вид на жительство в России за что? )
Первая хотя бы в шоу Пескова принимала деньги на госфинансировании.
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Sergey Smirnov
Ответ Total_90
Да и нацистам не хлопают всем парламентом. Ох уж это русская пропаганда, вечно на Запад почему-то наговариваем)
Давай-ка примеры запрета русской музыки.
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DrDro
Ответ Total_90
Не, ребят, теперь не прокатит. С этим ваши хозяева мощно прокололись)
Да у меня вроде нет хозяев.
А про вас, видимо, так не скажешь...
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JL JL
Полностью согласна с данной методичкой!
Надо свои песни петь, яблони-груши, пойдем-встанем, рюмка... Но, надо также пропагандировать музыку демократических дружественных стран КНДР, Таджикистана, Сирии... Приглашать артистов из этих стран, пусть по ТВ (под руководством сидящего четверть века на одном месте Малаховым) они поют только русские песни (тувинские, татарские... - нельзя), а, наши Басков, Долина, Титова... споют на корейском и других языках их искрометные мелодии.
Почему, кстати, те же фигуристы принципиально не используют в своих программах музыку любимых дружественных стран. Это огромное недопущение! Куда смотрят соответствующие органы!
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elan_
Самое смешное, то вокалист Rammstein Тилль Линдеманн чуть ли не единсвенный пророссийский исполнитель из первой обоймы мировых звезд. Недавно вместе с группой пел на патриотическом фестивале военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
И тут такое "спасибо за всё" прилетает от федерации фигурки..
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steelhard
Ответ Алексей Сысоев
У русской рок-группы "Машина Времени" сегодня начался тур по Германии, например..
А она точно русская?)
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Черный Дворник
Ответ syak7
А может лучше биатлоном займетесь...Немного ранее Губерниев о ситуации в Уфе: «То, что сейчас каждый спортсмен бежит на своих роллерах – это грубое нарушение положения о соревнованиях»
Некогда ему биатлоном заниматься, да и зачем?
Ведь ........ть - не мешки ворочать...
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exzi-i
Ответ Иван Помидоров
А что не так с его позицией?
Да ничего особенного, вот недавно заявил что народ делал вид что все хорошо и теперь пусть без лекарств сидит. БЕЗ ЛЕКАРСТВ. Эта позиция адекватная? Подтявкивающим говном людей называл у Лазаревой. Да вы что, он "добрейшей души человек".
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Total_90
Ответ imaginary
абсолютная ложь, в Европе не запрещают ни русскую культуру в целом, ни русскую музыку в частности
Да и нацистам не хлопают всем парламентом. Ох уж это русская пропаганда, вечно на Запад почему-то наговариваем)
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Alexander2022
Ответ Adjusted
Снова либеральные лозунги, а аргументов ноль и даже ответить прямо на несложный вопрос уговаривать приходится как первокурсницу на вписке. Саня, я не про многих спрашиваю, а тебя лично. Так хотел бы ты жить в России так, как живут люди в Америке или Европе или нет?
Это бессмысленный вопрос, так как это невозможно в принципе. Нелиберал ты наш)
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Olga.t
Ответ Katerina Sunny
В Европе истерия беспокоит, а дома, конечно, никакой истерии. И что за позиция у Дробязко- тоже непонятно. Катаясь в шоу у Навки, возмутилась, что её лишили гражданства другой страны, а её мужа почему-то нет. На другую тему она не возмущалась.
Переживать за Дробязко точно нет причин, не надо было вообще выносить эту историю в общественное пространство. Сожалела она только о потере европейского безвиза.

Запрет музыки у Гуменника её вообще не интересует, это же лично её никак не касается.
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syak7
А может лучше биатлоном займетесь...Немного ранее Губерниев о ситуации в Уфе: «То, что сейчас каждый спортсмен бежит на своих роллерах – это грубое нарушение положения о соревнованиях»
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