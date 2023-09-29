Тренер биатлонистов Каминский: «Европа запрещает и нашу музыку и вообще культуру. К сожалению, и мы допускаем такие же действия. Зачем Гуменнику запретили под Rammstein кататься?»

Тренер Юрий Каминский назвал глупостью запрет Гуменнику кататься под Rammstein.

– Юрий Михайлович, как вы оцениваете действия международных федераций по допуску россиян к турнирам? Где-то ведь дикость просто, где-то вполне адекватное поведение.

– Сейчас все настолько размыто, что я даже не пытаюсь в это вникать. Меня больше беспокоит та истерия, которая существует в Европе при упоминании России. Но это говорит об их слабости. Они начинают гнобить спортсменов, которые нас поддерживают. В Литве фигуристку лишили гражданства за её позицию, в Чехии про хоккеистов, выступающих в России, чего только ни говорят.

Европа хочет от нас отгородиться, все это и на спорт переносится, как на часть социума. Запрещают и музыку нашу, и вообще культуру. К сожалению, и мы допускаем такие же действия. Ну зачем фигуристу ( – Sports.ru) запретили под Rammstein кататься? Это глупость. В целом же нам пока ничего другого не остается, кроме как выступать в России, – сказал тренер сборной России по биатлону.

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось