Чемпион мира по танцам Каташинский о программе Гуменника под Rammstein: «Главное не путать креатив с пошлостью»
Танцоры Каташинские высказались о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.
Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.
Артемий: Выбор музыки и права человека на выбор этой музыки — это одно дело. Это странная ситуация — это второе дело. А третье — главное не путать креатив с пошлостью.
Я когда только услышал слово Rammstein… Иногда надо думать наперед. Если думать о себе как о проекте, ты автоматически будешь думать об имидже. У тебя даже не возникнет в голове мысли делать программу под Rammstein, потому что, возможно, ты кого-то потревожить этим или вызовешь странные эмоции. Делать надо со вкусом.
Марина: Это сложный момент между тем, что ты хочешь самовыражаться, и тем, что тебе нужно соответствовать представлениям общества. Мы живем в социуме, и надо думать, где и что ты делаешь. А с другой стороны, я понимаю ребят, которые хотят делать то, что они хотят. Но тут нужно находить компромисс и понимать, что у нас есть некая ответственность перед людьми, перед страной. Невозможно просто сказать: я художник, я так вижу.
— Нет ли в этом угрозы искусству? Сегодня кто-то ущемился из-за Rammstein, завтра кто-то пожалуется на другую музыку, и все придет к тому, что все будут катать «Кармен».
Артемий: Нет, это из крайности в крайность. Есть очень много крутой современной музыки. Здесь надо обращаться к профессионалам. Мы сейчас с Мариной готовим программу на чемпионат мира в Баден-Баден, у нас есть три варианта музыки. Что мы делаем как люди, которые хотят выбрать лучший трек? Мы идем к одному известному режиссеру, потом к хореографу, к Асмик Нориковне Варданян — у всех трех людей совпало мнение. Они все с первых пяти секунд сказали да! Музыки очень много, надо уметь выбирать.
Rammstein — это что-то из банального уже. Если я сейчас приду к своему хореографу Светлане Лутошкиной и скажу, что хочу выступать под Rammstein, она сразу скажет нет. И я спорить не буду, потому что в каких-то вещах надо полностью доверять профессионалу, а они покрутят у виска. Просто сразу нет. Может, ребятам тоже пробовать каких-то людей подключать?
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Что называется, "не смотрел, но осуждаю"
Женя в прошлом году поставил отличную программу под к-поп. Это было ярко и интересно.
Почему Раммштайн не может быть таким же? Это же вопрос прочтения. Ну и имхо, у Пети как раз программа получилась не пошлой, а мощной. Забавно, что осуждаторы как минимум даже не видели, что он катал, а исходят из своих предубеждений
«не видели, но осуждаем» - сюр
как и вся эта ситуация
Возможно, теперь все фигуристы обязаны советоваться по поводу своих постановок исключительно с г-жой Лутошкиной.
В свое время Бенуа Ришо поставил Иветт Тотт короткую программе под AC/DC -- тоже многие воротили носики и говорили "ну как же, девушка, да катает AC/DC -- шкандал!". А на ОИ-18 эта прога так прогремела в итоге, что о ней вся пресса писала, вплоть до Cosmopolitan.
https://www.cosmopolitan.com/lifestyle/a18564553/ivett-toth-acdc-figure-skating-performance/
Под Металлику некоторые катали, и ничего. Пара Браун-Браун с прогой под Nothing else matters так завирусились на 27 миллионов просмотров на Ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=qqIH9ez7d9A
Тот же Андрей Мозалев презентовал Led Zeppelin, скажем, и это звучало действительно оригинально и интересно.
Чем Раммштайн-то мог помешать? В конце концов, Петя же не под Mein Teil катался и в конце проги вроде не собирался изображать собаку на ошейнике (как в клипе) -- все было, напротив, довольно мирно и благолепно: солнышко, приятный инструментал, все такое.
Какая-то паранойя.