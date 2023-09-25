Чемпион мира по танцам Каташинский о программе Гуменника под Rammstein: «Главное не путать креатив с пошлостью»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Марина Каташинская Артемий Каташинский Фигурное катание

Танцоры Каташинские высказались о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.

Артемий: Выбор музыки и права человека на выбор этой музыки — это одно дело. Это странная ситуация — это второе дело. А третье — главное не путать креатив с пошлостью.

Я когда только услышал слово Rammstein… Иногда надо думать наперед. Если думать о себе как о проекте, ты автоматически будешь думать об имидже. У тебя даже не возникнет в голове мысли делать программу под Rammstein, потому что, возможно, ты кого-то потревожить этим или вызовешь странные эмоции. Делать надо со вкусом.

Марина: Это сложный момент между тем, что ты хочешь самовыражаться, и тем, что тебе нужно соответствовать представлениям общества. Мы живем в социуме, и надо думать, где и что ты делаешь. А с другой стороны, я понимаю ребят, которые хотят делать то, что они хотят. Но тут нужно находить компромисс и понимать, что у нас есть некая ответственность перед людьми, перед страной. Невозможно просто сказать: я художник, я так вижу.

— Нет ли в этом угрозы искусству? Сегодня кто-то ущемился из-за Rammstein, завтра кто-то пожалуется на другую музыку, и все придет к тому, что все будут катать «Кармен».

Артемий: Нет, это из крайности в крайность. Есть очень много крутой современной музыки. Здесь надо обращаться к профессионалам. Мы сейчас с Мариной готовим программу на чемпионат мира в Баден-Баден, у нас есть три варианта музыки. Что мы делаем как люди, которые хотят выбрать лучший трек? Мы идем к одному известному режиссеру, потом к хореографу, к Асмик Нориковне Варданян — у всех трех людей совпало мнение. Они все с первых пяти секунд сказали да! Музыки очень много, надо уметь выбирать.

Rammstein — это что-то из банального уже. Если я сейчас приду к своему хореографу Светлане Лутошкиной и скажу, что хочу выступать под Rammstein, она сразу скажет нет. И я спорить не буду, потому что в каких-то вещах надо полностью доверять профессионалу, а они покрутят у виска. Просто сразу нет. Может, ребятам тоже пробовать каких-то людей подключать?

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15 комментариев

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ann-ermolova
Боже мой, что за бред они несут🤦🏻‍♀️
Что называется, "не смотрел, но осуждаю"
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Mion
Такой конформизм)) да, ответственность перед публикой есть. Но интересные и небанальные вещи часто переворачивают представление этой публики.
Женя в прошлом году поставил отличную программу под к-поп. Это было ярко и интересно.
Почему Раммштайн не может быть таким же? Это же вопрос прочтения. Ну и имхо, у Пети как раз программа получилась не пошлой, а мощной. Забавно, что осуждаторы как минимум даже не видели, что он катал, а исходят из своих предубеждений
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kate_ko
Здрасьте приехали. Это Раммштайн-то "из банального"?) а чего тогда блюстители морали так взбеленились? Да, у Раммов куча песен про, извините, siski-piski, но песня про Солнце чем не угодила моралфагам от ФК 🤷🏼‍♀️ наоборот, такая программа могла бы быть прорывной, тем более в исполнении питерского интеллигента Пети она смотрелась бы максимально эпично и эстетски
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Лия Романова
пусть комментируют в своих спортивных танцах выбор музыки и прочее, куда они лезут
«не видели, но осуждаем» - сюр
как и вся эта ситуация
+7
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sabina_katarina
Ответ ann-ermolova
Боже мой, что за бред они несут🤦🏻‍♀️ Что называется, "не смотрел, но осуждаю"
И эти люди расхваливают допингистку Валиеву. 🙄
+6
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Tatiana Klm
Главное сейчас - объяснить спортивному сообществу и болельщикам, что все-таки не так с «Раммштайном» или Тилем, а если все так - закрыть эту тему и двигаться дальше.
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Katerina Sunny
У людей тревожность каждый день совсем не от программы Гуменника.
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Ir_rish
То есть профессиональный уровень Чайковской и Москвиной г-на Каташинского не устраивает. Кажется, там и ДГ руку приложил к программе Петра.
Возможно, теперь все фигуристы обязаны советоваться по поводу своих постановок исключительно с г-жой Лутошкиной.
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Mikhail Lopatin
Эти музыкальные комплексы удивляют, честно говоря. Как и необходимость советоваться в десятью советчиками, чтобы "как бы чего не вышло".
В свое время Бенуа Ришо поставил Иветт Тотт короткую программе под AC/DC -- тоже многие воротили носики и говорили "ну как же, девушка, да катает AC/DC -- шкандал!". А на ОИ-18 эта прога так прогремела в итоге, что о ней вся пресса писала, вплоть до Cosmopolitan.
https://www.cosmopolitan.com/lifestyle/a18564553/ivett-toth-acdc-figure-skating-performance/

Под Металлику некоторые катали, и ничего. Пара Браун-Браун с прогой под Nothing else matters так завирусились на 27 миллионов просмотров на Ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=qqIH9ez7d9A

Тот же Андрей Мозалев презентовал Led Zeppelin, скажем, и это звучало действительно оригинально и интересно.
Чем Раммштайн-то мог помешать? В конце концов, Петя же не под Mein Teil катался и в конце проги вроде не собирался изображать собаку на ошейнике (как в клипе) -- все было, напротив, довольно мирно и благолепно: солнышко, приятный инструментал, все такое.
Какая-то паранойя.
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Karina kolesnikova
Стало интересно, а многие бы опознали Раммштайн по тому фрагменту с женским вокалом из Sonne? Не из слушателей этой группы, а из обычных болельщиков или даже профессионалов ФК, танцев и т.п.
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Olga.t
Ответ Юра Плисецкий
Песня политически ангажированная. Зачем писать неправду-то? Почему прямо не писать/сказать как есть?
Песне больше двадцати лет, и вдруг она стала политически ангажированной. С чего бы это?
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Tatiana Klm
Ответ Ir_rish
То есть профессиональный уровень Чайковской и Москвиной г-на Каташинского не устраивает. Кажется, там и ДГ руку приложил к программе Петра. Возможно, теперь все фигуристы обязаны советоваться по поводу своих постановок исключительно с г-жой Лутошкиной.
Вроде, ДГ ПП ему ставил
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