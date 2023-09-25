Чемпион мира по танцам Каташинский о программе Гуменника под Rammstein: «Главное не путать креатив с пошлостью»

Танцоры Каташинские высказались о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.

Артемий: Выбор музыки и права человека на выбор этой музыки — это одно дело. Это странная ситуация — это второе дело. А третье — главное не путать креатив с пошлостью.

Я когда только услышал слово Rammstein… Иногда надо думать наперед. Если думать о себе как о проекте, ты автоматически будешь думать об имидже. У тебя даже не возникнет в голове мысли делать программу под Rammstein, потому что, возможно, ты кого-то потревожить этим или вызовешь странные эмоции. Делать надо со вкусом.

Марина: Это сложный момент между тем, что ты хочешь самовыражаться, и тем, что тебе нужно соответствовать представлениям общества. Мы живем в социуме, и надо думать, где и что ты делаешь. А с другой стороны, я понимаю ребят, которые хотят делать то, что они хотят. Но тут нужно находить компромисс и понимать, что у нас есть некая ответственность перед людьми, перед страной. Невозможно просто сказать: я художник, я так вижу.

— Нет ли в этом угрозы искусству? Сегодня кто-то ущемился из-за Rammstein, завтра кто-то пожалуется на другую музыку, и все придет к тому, что все будут катать «Кармен».

Артемий: Нет, это из крайности в крайность. Есть очень много крутой современной музыки. Здесь надо обращаться к профессионалам. Мы сейчас с Мариной готовим программу на чемпионат мира в Баден-Баден, у нас есть три варианта музыки. Что мы делаем как люди, которые хотят выбрать лучший трек? Мы идем к одному известному режиссеру, потом к хореографу, к Асмик Нориковне Варданян — у всех трех людей совпало мнение. Они все с первых пяти секунд сказали да! Музыки очень много, надо уметь выбирать.

Rammstein — это что-то из банального уже. Если я сейчас приду к своему хореографу Светлане Лутошкиной и скажу, что хочу выступать под Rammstein, она сразу скажет нет. И я спорить не буду, потому что в каких-то вещах надо полностью доверять профессионалу, а они покрутят у виска. Просто сразу нет. Может, ребятам тоже пробовать каких-то людей подключать?

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки