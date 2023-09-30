Петр Гуменник репетировал номер под русскоязычный кавер Rammstein – Sonne перед шоу в Пекине

Фигурист Петр Гуменник выступит под кавер песни Rammstein на шоу в Пекине.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.

Ранее сообщалось, что может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте.

Сегодня в Пекине Гуменник репетировал номер под русскоязычный кавер Sonne от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok.

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера