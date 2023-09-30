Петр Гуменник репетировал номер под русскоязычный кавер Rammstein – Sonne перед шоу в Пекине

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Фигурист Петр Гуменник выступит под кавер песни Rammstein на шоу в Пекине.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.

Ранее сообщалось, что Петр может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте.

Сегодня в Пекине Гуменник репетировал номер под русскоязычный кавер Sonne от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok.

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера

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7 комментариев

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galik55
Пусть получится, китайской публике понравится. Петя эмоционален, пластичен, артист. Удачи и приятных впечатлений
+4
0
+4
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Даша Лавренова
Комментаторы, которые рекомендовали взять кавер Радио Тапка, наверное, счастливы)
+2
0
+2
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Woootz
— Ах, это вы репетируете...
— Реп-пеп-пет-тир-руем...
+1
0
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Olga.t
Ответ Olya Ru
Так, а в чем логика?? Была проблема именно в исполнителе?
Не ищите логику, её там нет.
+1
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Алексей Токарев
Круто. Молодец Пётр.
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Александр Шульгин
Прогнули всё-таки, это плохо
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