Петр Гуменник репетировал номер под русскоязычный кавер Rammstein – Sonne перед шоу в Пекине
Фигурист Петр Гуменник выступит под кавер песни Rammstein на шоу в Пекине.
Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.
Ранее сообщалось, что Петр может оставить программу под Rammstein в переработанном варианте.
Сегодня в Пекине Гуменник репетировал номер под русскоязычный кавер Sonne от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok.
Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?
Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера
— Реп-пеп-пет-тир-руем...