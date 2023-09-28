Гран-при среди юниоров. Эбихара, Чжу Хон Лим, Чэнь Юйдун, Строммер, Эпплби выступят с короткими программами

Теги результаты сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Великобритании мужское катание сборная Швеции Гран-при среди юниоров сборная Польши Чэнь Юйдун Эдвард Эпплби Ноа Боденштайн Бэк Строммер Даийя Эбихара Элиас Сайед Чжу Хон Лим Фигурное катание

28 сентября фигуристы представят короткие программы на этапе юниорского Гран-при.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Девушки

Короткая программа

Начало – 19.10 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

2. Эдвард Эпплби (Великобритания)

3. Ноа Боденштайн (Швейцария)

4. Даийя Эбихара (Япония)

Вторая разминка

8. Якуб Лофек (Польша)

9. Чжу Хон Лим (Южная Корея)

Третья разминка

18. Элиас Сайед (Швеция)

Четвертая разминка

20. Чэнь Юйдун (Китай)

24. Бэк Строммер (США)

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий