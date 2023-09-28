Гран-при среди юниоров. Эбихара, Чжу Хон Лим, Чэнь Юйдун, Строммер, Эпплби выступят с короткими программами
28 сентября фигуристы представят короткие программы на этапе юниорского Гран-при.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Девушки
Короткая программа
Начало – 19.10 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
2. Эдвард Эпплби (Великобритания)
3. Ноа Боденштайн (Швейцария)
4. Даийя Эбихара (Япония)
Вторая разминка
8. Якуб Лофек (Польша)
9. Чжу Хон Лим (Южная Корея)
Третья разминка
18. Элиас Сайед (Швеция)
Четвертая разминка
20. Чэнь Юйдун (Китай)
24. Бэк Строммер (США)
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